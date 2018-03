Estas son las claves para lucir las cejas como Sergio Ramos

Bien por estética, bien por comodidad, cada vez son más los hombres que acuden a los centros de estética para retocarse las cejas; otros, los más valientes, se atreven a hacerlos ellos mismos. Sin embargo, no todos lucen el diseño de cejas más favorecedor.

Sergio Ramos es un buen ejemplo de unas cuidadas y masculinas, no así las de Cristiano Ronaldo, siempre tan criticadas por su minúsculo tamaño, uno de los grandes errores beauty que puede cometer un hombre porque:

1. Una ceja enmarca la cara, no la perfila. Lo ideal es acabar con el pelo del entrecejo y el sobrante de los párpados, pero que tenga un aspecto natural.

2. La ceja rebelde es bella. Como en las mujeres, y el ejemplo lo tenemos en la pasarela, que no dejan de aparecer looks en los que los protagonistas son las cejas, en los hombres esta tendencia también triunfa. Se recomienda una ceja gruesa pero no excesivamente definida, quizás algo más salvaje y natural, no pasarse por tanto con la depilación, sobre todo con cera, pues afecta a la piel circundante y puede ocasionar problemas de descolgamiento, irritaciones e infecciones diversas.

3. Las cejas se peinan. Si nos pasamos el cepillo por el pelo, ¿por qué no vamos a hacerlo en las cejas? Es lo recomendable para tenerlas limpias.

4. Teñir y pintar, para los más atrevidos. En caso de calvas, se pueden disimular con un lápiz de color parecido al propio pelo, de manera que parezcan más naturales. De todas formas, en algunos hombres pueden quedar bien y no sería necesario. Si han surgido canas, es cuestión de teñir y recortar, pues muchas de estas nacen de manera irregular.