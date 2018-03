¿Sabes cómo recuperó la figura Beyoncé después de dar a luz?

Si tú también has sido mamá recientemente, toma nota.

1.Drenaje linfático manual: el masaje relajante que elimina la retención de líquidos y mantiene en forma el sistema inmunológico. Reduce la hinchazón en piernas, brazos y pies que acompaña a las mujeres embarazadas durante los últimos meses y limpia el organismo de toxinas que afectan al sistema circulatorio.

2.Presoterapia, un paso más respecto al drenaje linfático manual. Se trata de un masaje corporal a partir de aparatologíaespecializadas, que produce el drenaje de líquidos desde los pies hasta el abdomen, ayudando además a tratar las varices, otra de las alteraciones principales que sufre el cuerpo durante el embarazo.

3.El láser lipolítico llega donde la dieta y el ejercicio no pueden. Sin duda, la "estrella" de los tratamientos para recuperar la figura, tal y como anuncia Carmen Díaz, quien afirma que es capaz de eliminar la grasa localizada sin producir flacidez, con efectos inmediatos. "En una sola sesión lograrás bajar la cintura dos centímetros", asegura la directora de Germaine Goya.

4.La radiofrecuencia corporal es otro método no invasivo que actúa selectivamente en partes concretas del cuerpo, logrando su disminución volumétrica y reafirmación. Perfecto para aquellas zonas como las cartucheras o los glúteos, que seguro que después de 9 meses de aumento de peso lo necesitan.

5.Pero si el objetivo es elevar los glúteos y lucir un trasero a lo Kim Kardashian, la vacumterapia, es la técnica más indicada y, además, de forma paralela, mejora la calidad general de la piel y es muy eficaz contra la celulitis (otro de los enemigos número uno).

6.Ultracavitación: el tratamiento más eficaz para eliminar la grasa localizada y remodelar el cuerpo de forma no invasiva y con resultados desde la primera sesión. "Se trata de la manera más efectiva para combatir grasas difíciles como aquellas que se acumulan durante el embarazo, ya que mejora la actividad linfática, reduce la acumulación de células grasas y reafirma la piel", explica Carmen Díaz, directora de Germaine Goya, quien, no obstante, indica de que se trata de una técnica solo apta tras el periodo de lactancia o para aquellas mujeres que decidan no dar el pecho.

6 tratamientos para recuperar de nuevo la figura en 6 meses. Siempre de la mano de unos hábitos de vida saludables y una dieta equilibrada y, lo más importante, sin obsesionarse. Porque los cambios que han sufrido tu cuerpo son debidos a una de las mayores experiencias que te regala la vida, ser mamá. Así que disfruta de esta etapa y dale tiempo al físico. Además, ¿si Beyoncé puede conseguirlo, por qué tú no?