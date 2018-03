¿Sabes cuál es el mayor secreto de belleza de Amaia Salamanca?

Amaia Salamanca se ha convertido en la embajadora de Revlon. Feliz con sus tres hijos, la actriz es una de las intérpretes españolas más solicitadas y deseadas del panorama nacional.

Su incursión en Tiempos de Guerra, la nueva serie de Antena 3, llega después del éxito que recogió en Velvet. Encantada con esta etapa profesional tan dulce, Amaia nos ha desvelado cuál es su mayor secreto de belleza: "A mí lo que me parece más importante por el trabajo que tengo y por la cantidad de veces que me maquillan a lo largo del día, es desmaquillarse bien para que la piel respire".

Además, Salamanca tiene un must que siempre le acompaña aunque no tenga tiempo: "Mi truco de belleza de maquillaje es la máscara de pestañas que es lo que utilizo siempre. Aunque no tenga tiempo para maquillarte, siempre saco un momento para la máscara de pestañas que es muy rápido y creo que te alegra la cara".

Y es que para ella lo más importante es verse bien con una misma: "A todo el mundo le apetece sentirse bien o guapo, pero creo que lo tienes que hacer por tí mismo por sentirte bien igual que hacer deporte. Son este tipo de cosas que hacen que te sientas bien contigo misma".