¿Sabes cuál es el tratamiento que está revolucionando el mundo de las celebrities?

A menos de un mes de que comience el verano,... pero a día de hoy, el calorcito y el buen tiempo del que estamos disfrutando, invita a pensar, no solo en si hacer o no la 'Operación bikini', sino incluso a llegar a plantearnos si recurrir a la cirugía estética para acabar de una vez por todas con ciertas imperfecciones, aprovechando los planes veraniegos. Porque si hay algo que nos gusta, es lucir de una forma espectacular, no solo en la época estival, sino el resto de tu vida...

El tratamiento que está de moda entre las celebrities es el llamado Protocolo 3x3 reductor, ¿En que consiste? Es muy fácil y sencillo de entender... Se realiza a través de aparatos e instrumentos dedicados a la estética de última generación que actúan en la membrana celular, eliminando y drenando las células grasa de las partes del cuerpo seleccionadas. Además, gracias a la tecnología 4D, se activa la síntesis de colágeno, estimulando la circulación de los líquidos corporales y destruyendo la membrana celular del creador de los gametos de la grasa o también conocidos como adipocitos, para acabar con ellas de una vez por todas y a su vez con la grasa mala sobrante.

Además, el tratamiento también incluye una corrección de las alteraciones del sistema circulatorio, para que funcione mejor y acumule menos líquidos y el organismo no se resienta. A parte de lo completo y eficaz de estos retoque estéticos, otro de los beneficios de este proceso, es su brevedad. Si tienes una boda o un viaje a la playa en el que quieres estar deslumbrante, este protocolo es el ideal para ti.

Los especialistas encargados de este triple tratamiento de belleza aseguran que los efectos son visibles desde la primera sesión y aconsejan realizarse al menos cuatro sesiones, dejando 15 días de distancia entre cada una. Los resultados son: una reafirmación inmediata de la piel, transformando la grasa en energía y formando nuevos vasos sanguíneos.