Cirugía estética: Esta mujer se hace implantes de glúteos y ahora no se puede sentar

Una mujer británica que en Facebook se describe a sí misma como una "estrella plástica" y afirma ser "adicta a la cirugía", no se puede sentar tras su reciente operación en los glúteos.

Stacy Marie Delguidice, conocida como Star Delguidice, contó su experiencia en el programa This Morning, de la cadena británica Channel 5. Durante la entrevista, la mujer estuvo de pie, debido a que los nuevos implantes le causan dolor cada vez que se sienta, incluso cuando conduce.

"Es una nueva tendencia muy peligrosa. No me había dado cuenta de los peligros y los riesgos", comentó Delguidice.

"Realmente no me di cuenta de lo que iba a ser y me causó gran ansiedad", reveló la mujer, confesando al mismo tiempo que tiene miedo de que sus nuevos implantes "exploten".

Con el fin de obtenerlos, la mujer tuvo que engordar unos 19 kilos para acumular grasa, que luego fue implantada en sus labios y glúteos. La operación duró unas 7 horas y costó más de 20.000 dólares, señala Crave.

Ahora a la mujer le esperan dos largos años de recuperación, durante los cuales el dolor reducirá, según le aseguraron los médicos. Sin embargo, Delguidice confiesa echar de menos su aspecto anterior a la operación: "Nunca he sido feliz con la forma en que me veía. Solía ​​ser talla cero, realmente delgada, y mi trasero era muy plano. Pero realmente echo de menos mi trasero de antes", según recoge RT.

Delguidice ha desembolsado unos 277.000 para modificar su aspecto con cirugías. Aparte de los glúteos, la mujer tiene operada la nariz y lleva implantes en las mejillas, los labios y los pechos.

Los científicos advierten sobre el riesgo de los implantes de glúteos, que pueden incluso causar dolencias crónicas. Un estudio de hace varios años demostró que de los 2.226 participantes que se hicieron implantes, 848 ―el 38 %― reportaron complicaciones tras la operación. El 7,9 % de los pacientes se quejó de una hernia incisional, que ocurre cuando "las personas se inclinan y la incisión puede separarse", comentó un coautor del estudio.

Por su parte, el 5 % necesitó la revisión del implante y más del 4 % experimentó dolores a lo largo de más de 12 semanas.

Otros 4 % desarrolló seromas, lo que significa que el líquido se acumuló debajo de la piel. Asimismo, en el 3,8 % de los casos se necesitó la extracción de los implantes a causa de dolor y por seromas crónicos, según el estudio.

Los cirujanos plásticos tampoco se muestran entusiasmados con la operación. "Simplemente, anatómicamente nos sentamos todo el tiempo sobre la zona donde van [los implantes]", comentó el especialista Alexes Hazen a Women's Health. "Es difícil imaginar que sería cómodo", destacó.