Grave enfermedad obliga a esta colaboradora de Telecinco a dejar la televisión

Tras conocer la noticia de la participación de Sofía Suescun en Supervivientes 2018, automáticamente salió un nombre propio a los titulares: Maite Galdeano, su madre, exconcursante de Gran Hermano y polémica colaboradora y tertuliana de varios programas y realitys del universo de Telecinco.

De hecho, la conductora de autobuses más famosa de Navarra prometía ser uno de los platos fuertes de esta edición de Supervivientes, sin embargo no ha sido ella la encargada de defender a su hija Sofía en el plató de Jorge Javier Vázquez, sino que le ha tocado hacerlo a su novio Alejandro Albalá, que de momento es el que está dando la cara por la concursante, según recoge ESdiario.

Aunque Maite Galdeano ha afirmado en una entrevista en A la caza del kiwi que su hijo Cristian acudirá al plató para defender a su hermana. "Es un chico muy tímido, no tiene nada que ver conmigo", apunta sobre el hermano de Sofía. La pamplonica que no está pasando por su mejor momento afirma: "Estoy muy enferma, tengo la fibromialgia más grande del mundo, hernias a nivel lumbar y cervical. Además, me han diagnosticado depresión".

