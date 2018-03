¿Sabes cómo afecta a tu cuerpo dormir menos de 5 horas al día?

La hora de dormir es tal vez el estado fisiológico del ser humano más importante, ya que no solo le proporciona descanso a tu cuerpo, sino que también coloca tu cerebro en un estado de relajación profunda y esto lógicamente conlleva a grandes beneficios para él, bien sea ayudándote a pensar claramente (enfoque), reaccionar más rápido (reflejos), a acrecentar los recuerdo (memoria), mejorar los estados de ánimos e incrementar los procesos del cerebro que nos permiten aprender.

Por lo contrario, no dormir lo suficiente puede acarrear efectos muy negativos en nuestro organismo, desde incrementar los riesgos de hipertensión y enfermedades cardiacas hasta aumentar de peso rápidamente (obesidad), padecer de diabetes en algún punto de tu vida y descontrolar tus estados hormonales, según recoge muyfitness.

A continuación, te mostramos un claro ejemplo: tal vez te despiertas algunas mañana con energía, te bañas, preparas el desayuno y el almuerzo, cambias a tus hijos y los llevas a la escuela. Llegas al trabajo y te das cuenta de que no rindes lo suficiente; tienes largos momentos de bostezos, no puedes realizar varias acciones al mismo tiempo, se te olvidan algunas cosas o no consigues la concentración adecuada e incrementa tu malhumor. Sin terminar el día ya sientes agotamiento y falta de energía. Como verás, esto es un claro indicio de que tu cuerpo y tu mente no descansaron las horas adecuadas para llevar tu día. Pero ¡OJO! de nada sirve dormir 7-8 hasta 9 horas si tu descanso no es realmente profundo.