¿Sabes cuáles son los alimentos que aceleran tu metabolismo y te ayudan a perder peso?

El metabolismo se refiere al proceso por el cual los alimentos que consumes se convierten en energía que el cuerpo necesita para llevar a cabo las funciones necesarias. Una mayor tasa metabólica puede beneficiar los esfuerzos de pérdida de peso, ayudándote a quemar más calorías de las que consumes. Aunque el ejercicio es uno de los métodos más eficaces para aumentar el metabolismo, también hay varios alimentos que pueden ayudarte a quemar grasa y perder peso.

Proteínas

Los alimentos ricos en proteínas como el pollo pueden ayudar a perder peso.

Los alimentos ricos en proteínas tienen un mayor efecto térmico que los alimentos ricos en hidratos de carbono, según un estudio en la "Journal of the American College of Nutrition". El efecto térmico se refiere a la energía requerida para la digestión, absorción y eliminación de nutrientes. El efecto térmico de las proteínas en general es de 20 a 35 por ciento de la energía/alimentos consumidos mientras los hidratos de carbono varían entre 5 y 15 por ciento, según recoge muyfitness.

Un estudio en la revista mostró que las comidas altas en proteínas también pueden aumentar los niveles de saciedad, o sensación de plenitud, frente a las comidas bajas en proteínas. Teóricamente, esto podría reducir la ingesta calórica total, lo que podría resultar en la pérdida de peso.

Los alimentos ricos en proteínas comunes incluyen carne de vaca magra, pollo, pavo y carne de cerdo, así como los productos lácteos como el yogur y el queso. Las fuentes vegetarianas o veganas son el tofu, el tempeh, semillas y nueces.