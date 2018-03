Reclaman una alimentación hospitalaria para prevenir la desnutrición relacionada con la enfermedad

La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) ha recordado que es importante que el paciente tenga en el hospital una alimentación adecuada, ya que ayuda a mejorar clínicamente al enfermo y a prevenir la desnutrición relacionada con la enfermedad, que se asocia a más complicaciones, estancias hospitalarias más prolongadas y a un mayor gasto sanitario.

La prevalencia de la desnutrición relacionada con la enfermedad en los hospitales españoles en el momento del ingreso es de casi 1 de cada 4 pacientes, por lo que los expertos afirman que tratar la desnutrición debe ser una prioridad, "por encima de las recomendaciones dietéticas que un paciente pudiera necesitar en otros momentos de su vida o de los consejos preventivos que se realizan para la población sana".

"Es importante que aquello que debe tomar un paciente por una cuestión de salud o como medida terapéutica sea agradable al paladar, en unas circunstancias en las que comer es especialmente importante y, a la vez, difícil", afirman desde la SEEN.

Precisamente, la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética, parte muy importante de un Servicio de Endocrinología y Nutrición, elabora un código de dietas específico para el centro hospitalario. El tipo de población atendida según grupos de edad, aspectos culturales y religiosos, patologías atendidas en el centro, y recursos humanos y materiales del área hostelera del hospital, entre otras cuestiones, condicionan el tipo de alimentación que se prepara y distribuye en cada centro.

"La planificación del código de dietas de un hospital resulta ser una tarea precisa y laboriosa, capaz de integrar las recomendaciones alimentarias establecidas para situaciones de salud y de enfermedad en el ámbito de la restauración colectiva. Para cada paciente, la pauta de alimentación perseguirá mejorar la tolerancia digestiva y su aceptación para conseguir un mayor aprovechamiento de los nutrientes, evitando la desnutrición durante la estancia hospitalaria", advierten.

Así, en muchas ocasiones existen pacientes a los que se les indica una dieta específica en función de sus necesidades, ya sean problemas de deglución, cirugías gástricas, algunos tipos de cánceres, etc. En estos casos, la alimentación puede variar ajustándose a las prioridades terapéuticas del paciente. "Circunstancialmente, se pueden incluir alimentos, de forma excepcional, que no se incluirían cuando el paciente está sano, para facilitar la recuperación de la desnutrición durante su estancia hospitalaria", explican desde la SEEN.

Por otra parte, aunque la prioridad es prevenir y tratar la desnutrición y sus complicaciones asociadas (infecciones, complicaciones postoperatorias, fallos orgánicos), recuerdan que los profesionales sanitarios aprovechan el ingreso hospitalario para educar en una alimentación saludable a nuestros enfermos, lo que redundará en beneficios de salud a largo plazo.