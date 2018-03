Trucos para adelgazar cuando pasas de los 40

Trucos:

Comer porciones más pequeñas. Si no reduces la cantidad de las porciones, no podrás perder peso. Acéptalo. Según la Organización Mundial de la Salud, las calorías necesarias están entre 2.000 y 2.500 Kcal/dia para el hombre y 1.500 a 2.000 para la mujer. esto significa que, en regla general, casi todos deberíamos reducir unas 400 o 500 calorías al día para conseguir algún progreso.

Comer más veces pero con menos calorías. Parece una contradicción pero no lo es. Se trata de no hacer más lento el metabolismo (si te saltas las comidas esto es lo que va a pasar) y de no ganar peso. Dividir las calorías del día en cinco comidas hará que tus niveles de azúcar seas estables y se te quiten las ganas de picotear entre horas. Las verduras y frutas te ayudarán a sentir más saciado, según recoge mujerhoy.



Darse algún gusto pero replantea tu forma de comer. No podrás comer pizzas y hamburguesas y beber alcohol sin consecuencias después de los 40. Pero eso no quiere decir que tengas que privarte para siempre de tus placeres culpables preferidos, solo tendrás que dosificarte y reservar lo que te gusta para las grandes ocasiones y para cuando quieras darte un premio. Piensa que hacer ejercicio y alimentarte de modo saludable es como meter dinero en una tarjeta, cuánto más crédito tengas, más caprichos podrás darte de vez en cuando sin que ello suponga ganar peso o tirar por la borda todo tu esfuerzo.