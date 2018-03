¿Sabes cuáles son las enfermedades más comunes en las mujeres?

Osteoporosis

La enfermedad de la osteoporosis aumenta el riesgo de fracturas por la pérdida de masa ósea. De hecho, la probabilidad de sufrir una fractura a partir de los 50 años es de un 40% para las mujeres y de un 13% para los hombres.

Depresión y ansiedad

Según la Organización Mundial de la Salud, OMS las mujeres tienen mayor predisposición que los hombres a la depresión y a la ansiedad, con hasta el doble de posibilidades de padecer un episodio a lo largo de su vida. Diferentes estudios han constatado que la respuesta está en las hormonas y en cómo afecta al cerebro y al control de las emociones y el estado de ánimo, según recoge ellahoy.

Trastornos alimenticios

Los trastornos de la conducta alimentaria afectan a mujeres en 9 de cada 10 casos, según estimaciones de la Asociación Contra la Anorexia y la Bulimia. Trastornos que no solo afectan a las más jóvenes, ya que según una investigación del Colegio Universitario de Londres (Reino Unido), más del 15% de las mujeres con edades comprendidas entre los 40 y los 59 años habría sufrido algún trastorno de la conducta alimentaria a lo largo de su vida.

Migraña

Los cambios hormonales explican que padecer migraña sea más común entre las mujeres, con una proporción de 3 a 1 con los hombres. Un estudio publicado en The Journal of Head and Face Pain constató que los episodios de migrañas empeoran a medida que se acerca la menopausia.

Enfermedad de Alzheimer

Portar una copia del gen ApoE4 aumenta el riesgo de padecer Alzheimer, un riesgo mayor en las mujeres que en los hombres, según un estudio realizado por la Universidad de Stanford. La mayor longevidad de la mujer también aumenta la susceptibilidad a la enfermedad.

Artritis reumatoide

La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica, de naturaleza autoinmune, que afecta más a las mujeres, en una proporción de 3 a 1 frente a los hombres. Inflamación y dolor de articulaciones son sus síntomas más comunes.