¿Sabes cuáles son los destinos donde no se puede hacer topless en la playa?

Malta

Malta es un país de paisajes paradisiacos, temperaturas agradables y soles en el cielo durante todo el año. La escapada perfecta, un sueño de verano a tiro de piedra de España. Ahora, mejor disfrutar de este sueño de verano con el bañador bien puesto o podría acabar transformándose en una de tus peores pesadillas.

Según informa The Times of Malta, las leyes del país no permiten el nudismo en los espacios públicos y las playas se consideran espacios públicos. Con la ley de Malta en la mano, el topless puede ser considerado una forma de nudismo y, por tanto, una conducta sancionable. Así lo corroboran numerosos medios de comunicación y foros de viajeros que han reportado multas por practicar topless en este país. No te la juegues, en Malta no hagas topless en la playa, según recoge skyscanner.

Argentina

Uno de los destinos en el que no se puede hacer toples en la playa es Argentina. En Argentina, las mujeres tienen prohibido lucir la parte superior de su cuerpo sin ropa en todos los espacios públicos por ley. De hacer topless y ser condenada por ello, una mujer podría enfrentar a diferentes sanciones que van desde una multa económica que oscilaría entre los 1.000 y los 15.000 pesos a penas de prisión de entre 6 meses y 4 años de cárcel, según el periódico La Nueva.

Sin embargo, parece que la prohibición de hacer toples en las playas de Argentina podría tener los días contados. Ahora más que nunca, las mujeres argentinas están luchando por su derecho a llevar la parte superior del bikini o no. Lo hacen a golpe de "tetazo", juntándose en lugares públicos para descubrirse el pecho en forma de protesta. En enero de 2017 tres mujeres fueron expulsadas de la playa de Nocochea por 20 policías por hacer topless, pero el juez no les impuso multas ni las mandó a prisión pues consideró que su topless no era "un acto lesivo para terceros y que el artículo que lo prohíbe es inconstitucional", según recogió La Nación. ¿Estamos ante el fin de la prohibición de hacer topless en las playas de Argentina?

Tailandia

Tradicionalmente, Tailandia ha sido un país especialista en mirar para otro lado y dejar hacer al turista mientras este turista no molestara demasiado. Sin embargo, esto no significa que muchas de las cosas que el turista hace en el llamado país de las sonrisas estén permitidas. Ocurre con las drogas, con la prostitución y sí, también con el topless. En Tailandia, gobernado por una junta militar desde 2014, no se puede hacer topless en las playas, está prohibido (igual que consumir drogas o prostitución). Sin embargo, en muchas playas y resort privados de Tailandia el topless se permite o, al menos, no se castiga.

Castigado o no, el topless no es algo que en Tailandia se vea como normal: por mucho que te empeñes, es misión imposible encontrar una tailandesa practicando topless. De hecho, las mujeres en Tailandia se tapan un montón incluso cuando toman el sol pues, el ideal de belleza tailandés, pasa por estar más blanco que moreno. Así que cuidado con hacer topless en las playas de Tailandia, podría traerte un disgusto.

Marruecos

Otro país en el que no se puede hacer topless en la playa es Marruecos. A pesar de estar a tiro de piedra de Europa y tener más de 1.800 kilómetros de costa, Marruecos prohíbe tomar el sol, bañarse o simplemente estar sin la parte superior del bikini en playas, piscinas y espacios públicos. En lo que respecta a espacios privados (hoteles, clubs, etc.), es el responsable del espacio privado en cuestión (el hotel, el club, etc.) el encargado de establecer las normas de vestimenta que, por lo general, no son favorables al topless.

Sin ir más lejos, el invierno de 2017 dos mujeres provocaron un "escándalo" por hacer topless en un exclusivo club de Casablanca, según informó El Periódico recogiendo informaciones de Hespress. Así que ya sabes: prohibido hacer topless en las playas, piscinas y espacios públicos de Marruecos.