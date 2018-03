Expertos españoles identifican un potencial biomarcador de la aterosclerosis en pacientes con enfermedad renal

Científicos del Instituto de Investigación Biomédica de Lleida (IRBLleida) han identificado un potencial biomarcador en la progresión de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica (placas de grasa en las arterias) en pacientes con enfermedad renal crónica (ERC), que permitirá evitar eventos cardiovasculares futuros en estos enfermos y fomentar la detección precoz de la enfermedad cardiovascular.

En el estudio, publicado en 'Clinical Journal of the American Society of Nephrology (CJASN)', investigadores del Grupo de Investigación Translacional Vascular y Renal del IRBLleida han demostrado que los niveles de FGF-2 (factor de crecimiento de fibroblastos 2) en plasma están asociados a la progresión de esta dolencia.

El estudio ha demostrado que los niveles de FGF-2 fueron "significativamente más bajos en pacientes en los que la aterosclerosis progresó después de 2 años de seguimiento en comparación con los pacientes donde la carga de placa se mantuvo estable", ha explicado la primera autora del artículo e investigadora del IRBLleida, Milica Bozic, en un comunicado este martes.

Este efecto es independiente de otros parámetros que se sabe que afectan la progresión de la aterosclerosis en la enfermedad renal crónica, como la edad, el grado de función renal, los niveles de colesterol y el tabaquismo.

La enfermedad cardiovascular aterosclerótica es altamente prevalente en pacientes con enfermedad renal crónica y su progresión está estrechamente relacionada con la progresión de la enfermedad.

La determinación de los factores que afectan la progresión de la aterosclerosis en la enfermedad renal crónica podría conducir a nuevas dianas terapéuticas específicas para pacientes con esta enfermedad.