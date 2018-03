¿Sabes por qué los hombres tienen el doble de probabilidad de morir por cáncer de piel?

El 90 por ciento de la población usa fotoprotección para cuidar la piel ante las consecuencias de una exposición al sol, y del 10 por ciento restante que no lo usa, o si lo hace es con un índice de menos de 30 SPF, son menores de 25 años en un 79 por ciento, según desprenden los datos del informe Heliocare 'Buenos hábitos al sol y de fotoprotección'.

Este estudio, elaborado por Cantabria Labs, ha demostrado que el 40 por ciento de los jóvenes, de esa misma franja de edad, tuvo una quemadura a causa del sol, las cuales "van dejando una señal en la piel, nada buena", ha aclarado la directora médica de Cantabria Labs, María Vitale, durante la presentación del informe.

Unas cifras que pone en relieve, según la doctora, que "ya desde jóvenes no hay buenos hábitos de fotoprotección", a pesar de que actualmente la mayoría de los médicos (70%) recomiendan su uso durante todo el año.

A su vez, los datos han manifestado que los jóvenes no conocen la existencia de la fotoprotección oral (65%); no se protegen durante todo el año, es decir, solo en momentos puntuales tales como vacaciones, y relacionan el bronceado con belleza, y no con daño cutáneo (60%).

LOS HOMBRES TIENEN EL DOBLE DE PROBABILIDAD DE MORIR POR CÁNCER DE PIEL

La doctora ha asegurado que el 90 por ciento de los casos de cáncer de piel están relacionados con la exposición solar, y una manera de prevenirlo "es usar la fotoprotección durante todo el año".

Sin embargo, casi el 100 por ciento de los encuestados es consciente de que unos malos hábitos pueden llevar al desarrollo de un cáncer cutáneo; "otra cosa es que lo cumplan", ha señalado Vitale.

Los hombres entre 15 y 39 años, a causa de no tener hábitos de fotoprotección, tienen un 55 por ciento más de probabilidades de morir a causa de un melanoma que las mujeres, según ha recordado la especialista basándose en datos de la Skin Cancer Foundation.

Al igual que 1 de cada 27 "hombre blancos" podrá desarrollar melanoma, en comparación con las mujeres, que podrían sufrirlo 1 de cada 42, es decir, "es mayor la incidencia en los hombres".

¿CUÁNDO SE DEBE APLICAR Y QUE PROTECCIÓN SOLAR USAR?

La protección solar se debe aplicar antes de salir del hogar, y un 68 por ciento sigue esta recomendación; según ha explicado Vitale es "mejor" ya que, por ejemplo, en la playa no se aplica adecuadamente debido a que se está pendientes "de poner la sombrilla o de los niños".

Sin embargo, tanto el uso de fotoprotección antes de salir del hogar o despés, su efecto comienza tras 5 minutos haberse aplicado, según ha recordado la misma especialista, quien también ha insistido en el uso de la protección en forma oral.

Así el 60 por ciento sí vuelve a aplicar protección dos o tres veces más, siendo las mujeres, en un 80 por ciento, las que más lo hace; sin embargo, un 30 no se lo reaplica, siendo esta cifra una mayor en los menores de 25 años.

Por otro lado, tanto los médicos como los pediatras recomiendan fotoprotectores que cubran un amplio espectro por encima del SPG y aconsejan usar de factor 50 o superior, y de forma diaria.

En el caso concreto de los pediatras, la totalidad de estos especialistas considera como "muy importante" el uso de protegerse ante la radiación solar, y aconsejan su uso en niños a partir de los 6 meses.