Esta es la dieta de Shakira para prepararse en su nueva gira

La entrenadora asegura que no se trata de una dieta de adelgazar, si no de combinar los alimentos para estar siempre a tope de energía y no sentir fatiga. La divide en tres claves:

- Aumento de la ingesta de proteínas. Kaiser explica que en concreto, a Shakira le encantan los pancakes con proteínas: "Son altos en fibra, altos en proteínas... mezclas tres cosas juntas y te lleva cinco minutos. Luego puedes ponerlas en una bolsa hermética y guardarlos en el congelador o la nevera". Y da su receta especial: "Una cucharada y media de yogur griego más salvado de avena, un huevo y un paquete de stevia, si quieres que sea más dulce", según recoge europafm.

- Comidas pequeñas. Con los viajes y ensayos a todas horas, Shakira no puede llevar un horario normal para hacer sus comidas, así que es necesario que siempre tenga energía para continuar con su actividad física: "Es importante asegurarse de seguir ingiriendo comidas pequeñas durante el día, ya que ayuda al metabolismo y son más fáciles de digerir".

- Combinación adecuada de alimentos. Se ha demostrado que las dietas disociadas ayudan a bajar de peso comiendo todo tipo de alimentos, pero divididos en tres bloques: glúcidos, proteicos y neutros. Esto facilita la digestión, por lo que nunca te sientes pesado ni te falta energía y además evita que el sistema digestivo se colapse almacenando el azúcar que después se convierte en grasa.