Schwarzenegger ha tenido que ser operado de urgencia

Arnold Schwarzenegger (70 años) ha tenido que ser sometido a una operación este mismo jueves para reemplazar la válvula aórtica con catéter, según publica el portal de cotilleos estadounidense «TMZ».

Fuentes próximas a la estrella del cine han apuntado a que durante la operación, que tuvo lugar en el Cedars-Sinai Medical Center en Los Ángeles, hubo complicaciones. Como consecuencia, los médicos tuvieron que operarle de urgencia a corazón abierto durante varias horas. Por el momento, el actor se encuentra estable, según recoge ABC. No es la primera vez que se somete a una operación similar. En 1997 se sometió a un cirugía de válvula aórtica. Aunque cuando lo pasó verdaderamente mal fue cuando se rompió seis costillas en 2001 en un accidente de moto. «Fue muy doloroso, mucho más doloroso que la cirugía de corazón», aseguró en su momento. VÍDEO DESTACADO: Arnold Schwarzenegger nuevo presentador del reality 'The New Celebrity Apprentice'