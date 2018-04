¿Sabes qué es exactamente el 'buttery blonde'?

Karlie Kloss se unió a la fiebre del rubio platino en julio, pero la modelo, siempre atenta a las últimas tendencias -ella fue una de las primeras en apostar por el corte bob-, ha vuelto a cambiar su color de pelo para adelantarnos así lo siguiente en cuestiones de coloración. La top se ha decantado por el 'buttery blonde', el color por el que ya apuestan actrices como Charlize Theron o Cameron Diaz. De hecho, la estilista capilar de Diaz, Tracey Cunningham, asegura que este color tan californiano es uno de los más populares entre sus clientas. "Puede conseguirse con reflejos y es muy fácil de mantener. De hecho, si se ven las raíces, queda más natural", asegura.

Pero ¿qué es exactamente el 'buttery blonde'? "Se trata de tonos cálidos con un efecto bastante natural, pero sin contraste, que aportan mucha luz al cabello. En el fondo se trata de la misma técnica de las baby lights", explica Natalie Iglesias, colorista de Maison Eduardo Sánchez, según recoge elconfidencial.

Sencillo de mantener y favorecedor

Ana de Armas y Diane Keaton son otras de las celebs que apuestan por el nuevo rubio, que no solo es más sencillo de mantener que el rubio oxigenado, sino que favorece a todo tipo de rostros, aunque hemos de tener en cuenta la tonalidad de nuestra piel para saber si este es el color idóneo para nosotras. Jason Backe, de L'Oréal Professionnel asegura que no todas las tendencias son aptas para todos y que mientras que las tonalidades ceniza no ofrecen muchas posibilidades, el buttery blonde es mucho más versátil. Sin embargo, este no es un color para cutis oliváceos, pues es idóneo para los cutis más pálidos. Si se desea darle más calidez, nada como intercalar unos reflejos en color caramelo o miel, que además le aportan volumen al conjunto. Backe señala que los rostros más oscuros deberían apostar por tonalidades más frías para evitar que el rostro palidezca.