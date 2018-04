Los cinco trucos de maquillaje infalibles para disimular todos tus defectos

La respuesta está en los polvos bronceadores y en su maravilloso efecto 'besada por el sol'. Elige una fórmula mate para que contraste mejor con el brillo de los dientes, aplica un poco en los pómulos y en el puente de la nariz y, voilà!, los dientes parecerán mucho más blancos. También puedes extender una capa de polvos sobre todo el rostro, lo justo para 'broncearlo', pero con mucha discreción. Un exceso de polvos bronceadores crean un efecto poco natural.

Labios más gruesos

Lo primero es lo primero: unos labios resecos y deshidratados parecen más finos -y marchitos- así que, regla número 1, siempre hay que tener a mano un bálsamo de labios e hidratarlos cada vez que los sientas tirantes. Exfoliarlos una vez por semana completa la estrategia preventiva. A continuación, hay dos trucos infalibles. El primero, un clásico, requiere un poco de pericia: aplica una base de maquillaje sobre los labios, perfílalos con un lápiz del mismo tono que la mucosa de los labios y, finalmente, rellena el resto con otro lápiz perfilador, este del color que hayas elegido. El segundo es mucho más sencillo. Consiste en aplicar una barra de labios de textura cremosa y acabado glossy siempre en la gama de los rosa, melocotón o nude -los tonos claros crean el efecto de labios más gruesos- y termina con un toque de gloss en el centro de los labios. Así no solo parecerán más grandes, sino que tendrán también un aspecto más saludable, según recoge elconfidencial.

Adiós a la piel apagada

Los iluminadores son mágicos, cierto: unas gotas de producto y hasta la piel más marchita se viene arriba en un instante. Se han hecho un hueco en nuestros neceseres por méritos propios. Una alta eficacia y una enorme simplicidad los avalan. Pero hay vida más allá de estos cosméticos. Teresa F. Quero, directora de la Asociación de Maquilladores Españoles para Cámaras y Focos, nos la descubre: "Nada como un rojo de labios para iluminar la piel y dar brillo a la mirada". Y sí, tiene que ser un rojo-rojo, sin concesiones, pero elegido de acuerdo con las normas que el tono de la piel y el pelo dictan. "Los cabellos oscuros se llevan bien con el rojo pasión clásico, los rubios funcionan con la gama de los tomates y los castaños con los granates profundos y tonos vino. En cuanto a los tonos de piel, las rosadas de ojos claros brillan con una barra color cereza y las morenas se encienden con los rubís más descarados".

Un par de ojazos

El mejor arma para convertir un par de ojos en dos ojazos es un buen diseño de cejas. Salvo que seas una experta en visagismo, lo más sensato es recurrir a una profesional que estudie tus rasgos y actúe en consecuencia. Nada como unas cejas bien definidas para transformar una mirada y no solo en lo que al tamaño de los ojos se refiere, sino también, y sobre todo, en su intensidad. Dicho esto, existe una variadísima batería de trucos a tu disposición para lograr tu objetivo, desde utilizar sombras claras hasta aplicar un lápiz blanco en la línea de agua del párpado inferior. Claro, que de poco sirve centrarse en los ojos si estos están rodeado de bolsas y ojeras. Y aquí es donde viene a sumarse con todos los honores un producto imbatible que acaba de aparecer en el mercado: No More Baggage, de Dr. Brandt, es un contorno/primer/iluminador que reduce bolsas y ojeras de forma casi instantánea consiguiendo de esta forma agrandar la mirada, y avivarla, que también importa. Y mucho.