¿Sabes cuáles son los países más baratos para viajar este verano?

Armenia

Presupuesto diario para dos personas: 70-80 euros.

Ejemplo de precios para unas vacaciones baratas en Armenia:

Los hoteles en Ereván, capital de Armenia y primero de nuestra recomendación para viajes baratos al extranjero, son perfectos para presupuestos ajustados, ya que una habitación doble ronda los 25 euros. Si prefieres la comodidad de tu ‘propia' casa, un apartamento en el centro de la ciudad no supera los 30 o 40 euros, y un estudio en una zona algo más apartada, los 20 euros. En ciudades menos turísticas, los precios son aún menores, y no te extrañe que algún lugareño te invite a tomar café, cenar o, incluso, un par de copas. No se trata de un fraude, sino de hospitalidad armenia, según recoge skyscanner.

La comida es abundante y a precios de risa:

- Khachapuri (pan relleno de queso): menos de 1 euro.

- Lamadzho (tortilla rellena de carne picante): menos de 2 euros.

- Kebab de cangrejos: 3 euros.

- Comida para dos en una cafetería: entre 3 y 5 euros.

- Cena para dos en un restaurante turístico: entre 10 y 30 euros.

Ruta habitual por Armenia:

Ereván y alrededores, Lago Sevan, Vanadzor; monasterio de Khor Virap, con vistas al Monte Ararat; Valle Vorotan y monasterio de Tatev.

Ejemplo de precios para unas vacaciones baratas en Georgia:

Una habitación doble, sin grandes lujos, en Tiflis y Batum, dos de los destinos baratos de Asia, cuesta alrededor de 35 euros al día, algo más caro que alquilar un pequeño apartamento cerca del centro. Si buscas alojamiento con vistas al mar, muy cerca de Batum están disponibles desde 20 euros por noche en temporada baja, pudiendo costar el doble en pleno verano, y apenas 10 euros en lugares menos turísticos.

La comida callejera es un must en Georgia:

- Lobiani (pastel relleno de frijoles): menos de 1 euro.

- Khinkali (buñuelos rellenos de carne picada, cordero o buey): entre 20 y 30 \céntimos, costando un plato con 1o unidades, acompañado de ensalada, menos de 4 euros.

- Comida en una cafetería: menos de 5 euros.

- Cena con vino: alrededor de 8 euros.

Ruta habitual por Georgia:

Tiflis, Miskheta, Vardzia, Signagi, Región de Kajetia, Svanetia, Batum y costa del Mar Negro.

Laos

Presupuesto diario para dos personas: 50-60 euros.

Ejemplo de precios para unas vacaciones baratas en Laos:

El bajo precio de la mayoría de atracciones de Laos ayudan a que este país no falte en ninguna lista de viajes baratos al extranjero.

- Alquiler de moto: menos de 10 euros al día.

- Entrada a las cuevas de Pak Ou: 2 euros.

- Barco por el Mekong: 8 euros, ida y vuelta.

- Comida callejera: entre 1 y 3 euros.

- Comida en una cafetería o restaurante: entre 5 y 10 euros.

- Habitación doble en la mayor parte de Laos: 10 euros por noche, unos cinco menos que en la capital, Vientián.

Ruta habitual por Laos:

Vientián, Luang Prabang, Vang Vieng, cuevas de Tham Kong Lo, crucero por el río Mekong, zona de las 4.000 islas.

Visado para entrar a Laos:

Los españoles necesitamos visado para viajar a Laos. Se tramita a la llegada, es válido por 30 días y cuesta algo más de 30 euros.

Indonesia

Presupuesto diario para dos personas: 40-50 euros.

Ejemplo de precios para unas vacaciones baratas en Indonesia:

- Nasi goreng o mee goreng en un puesto callejero: 1 euro.

- Desayuno o almuerzo en una cafetería: entre 2 y 3 euros.

- Cena en un buen restaurante: alrededor de 7 euros.

- Habitación en casa de huéspedes en Sumatra: 8 euros; en Java: 12 euros; en Bali: 15 euros.

- Viaje en ferry entre islas: 2 euros.

Ruta habitual por Indonesia:

Yakarta, Sumatra, Lago Toba, Java, Bali, Islas Gili, Borneo.