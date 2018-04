¿Tienes problemas para dormir? Con estos alimentos descansarás toda la noche

El estrés, los problemas y preocupaciones, los niños, la dificultad para conciliar vida laboral y personal... son factores que pueden afectar mucho a la calidad de tu sueño e incluso impedirte dormir o provocarte insomnio. Por si no lo sabías, lo que comes a lo largo del día, sobre todo en la cena, es clave para favorecer o no el sueño.La Dra. Mira nos hace un listado de los alimentos que nos ayudarán a conciliar mejor el sueño:

- Frutos secos. Cacahuetes, almendras, pistachos y anacardos. Además, son ricos en magnesio que ayudan a gestionar el estrés, según recoge elle.

- Pescado. Salmón, atún, boquerones, sardinas, caballas... ricos en Omega 3 y triptófano.

- Carne. Pollo, pavo, conejo.

- Leche. Bebida de soja, puesto que la soja, junto con los cacahuetes, son de los que más triptófano tienen.

- Frutas. Plátano, piña, banana, aguacate... También son ricas en vitaminas y minerales como el magnesio, que favorece la relajación, disminuye la fatiga y aumenta la tolerancia al estrés.

- Verduras. Espárragos, espinacas, calabaza, zanahoria, berros, brócoli, coliflor, apio...

- Cereales. Trigo, maíz, espelta, avena... tienen buenos niveles de triptófano. Así como las semillas se sésamo y las pipas de girasol y calabaza.

- Chía y quinoa. Ricas en omega 3, que favorece la síntesis de serotonina.

- Alga espirulina, yema de huevo y Chocolate negro.

- Infusiones. Rooibos