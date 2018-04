¿Sabes cuáles son los estadios más emblemáticos del mundo?

1. Anfield Stadium, Liverpool

Anfield Road es, sin duda, uno de los estadios más emblemáticos del mundo. La que es ahora casa del Liverpool cuenta con un pasado que no muchos conocen. Desde su inauguración en 1884 hasta el año 1892, el estadio perteneció al Everton Football Club. Cuando John Houlding, dueño del recinto por aquel entonces, decidió subir el alquiler al equipo, este declinó la propuesta y se movió a Goodison Park. Fue entonces cuando, viendo que tenía un estadio de fútbol sin equipo, decidió fundar el Liverpool Football Club. Este es uno de los equipos más queridos, no solo de la Premier League sino de todo el mundo. Uno de los momento más míticos que puedes vivir en Anfield Road es al inicio de los partidos, cuando las voces de más de 54.000 aficionados se convierten en una para entonar el famoso himno "You'll never walk alone". Podrás disfrutar de un partido desde la emblemática grada "The Kop" desde 37 libras.

Si tu visita a Liverpool no coincide con ningún partido, podrás conocer las instalaciones del estadio a través de los diferentes tours que desde 14 libras ofrecen en su página web.

2. Estadio de Maracaná, Río de Janeiro

Situado en la avenida que lleva su mismo nombre, Maracaná es uno de los estadios de fútbol más conocidos del mundo. En el momento de su inauguración, en 1950, Maracaná llegó a ser el coliseo con más capacidad existente, albergando a más de 180.000 hinchas. Este gran aforo llegó a convertirse en un verdadero quebradero de cabeza por su peligrosidad y, tras varios accidentes, el estadio fue reformado. Actualmente, puede albergar hasta 80.000 personas. Este estadio ha visto, entre muchas otras cosas, el gol número mil de Pelé y la sonada derrota de Brasil ante Uruguay en la final del Mundial de 1950 que dio lugar al término "Maracanazo". Hasta las Olimpiadas de Río de Janeiro en 2016 se podía hacer el Tour Maracaná y recorrer sus partes más interesantes. Tras este gran acontecimiento deportivo el estadio sufrió un gran deterioro y, actualmente, se está a la espera de su reapertura, según recoge skyscanner.

3. Allianz Arena, Múnich

El 2 de octubre de 2002, el mítico jugador Franz Beckenbauer colocó la primera piedra, en el barrio de Fröttmaning de Múnich, del que es ya uno de los estadios más emblemáticos del mundo. Los habitantes de la ciudad lo conocen como "Schlauchboot", algo así como "bote inflable" por su espectacular aspecto. El exterior del Allianz Arena está compuesto por 2.874 paneles hinchables de un material especial que se limpia automáticamente con el agua de la lluvia. Si su exterior no fuera suficiente, este estadio de fútbol es también conocido por su impresionante techo retráctil capaz de proteger a sus 71.000 butacas. En función a la climatología o necesidades del acontecimiento que tenga lugar, el estadio se cierra herméticamente. Existen tours guiados a diario que te permitirán conocer zonas como los vestuarios, el palco VIP e incluso llegar al césped. Si quieres vivir la emoción de un partido en este espectacular recinto, podrás comprar tu entrada desde 45 euros.

4. Santiago Bernabéu, Madrid

Con una aforo de aproximadamente 81.000 localidades, el Santiago Bernabéu tiene su nombre grabado en el altar de los grandes estadios de fútbol. Bautizado inicialmente como "Nuevo Chamartín", el feudo del Real Madrid ha dado a los amantes del fútbol grandes jornadas en la gran mayoría de competiciones existentes. Sede de 4 finales de la Champions League y en una ocasión de la gran final de La Copa del Mundo FIFA 1982, este estadio recibió la calificación de "Estadio de Élite" en 2007. Su césped ha visto pasar no solo a estrellas del fútbol sino a grandes artistas como The Rolling Stones o U2. Si te gustaría hacer como ellos y pisar este emblemático terreno de juego puedes unirte a los diferentes tours diarios que el club ofrece. Si te conformas con entradas en el "gallinero" podrás disfrutar de algunos partidos desde 40 euros.

5. La Bombonera, Buenos Aires

"Templo del fútbol", "Historia viva" o "Casa del deporte rey" son algunos de los términos utilizados para describir al campo de juego del Club Atlético Boca Juniors. Pese a que su nombre real es Estadio Alberto J. Armando, todo el mundo lo conoce como La Bombonera debido a la similitud del recinto con una caja de bombones que regalaron al arquitecto encargado de su diseño. La afición del Boca Juniors es una de las más míticas del panorama futbolístico, y es capaz de hacer vibrar, literalmente, los 50.000 asientos del estadio con sus atronadores cánticos. El club ofrece tours por sus instalaciones, pero, si tienes la oportunidad, no dudes en vivir un partido en uno de los estadios más visitados del mundo. Las entradas generales rondan los 10 euros, así que no tienes excusa.