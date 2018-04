Descubre el truco de Jennifer López para una piel tan luminosa

La cantante y actriz ha anunciado que este mismo mes lanzará su propia línea de maquillaje, algo que, seguro, sus fans y adoradores de su piel en general llevaban esperando mucho tiempo. Está claro que la genética debe cumplir un papel importante, pero siempre hay productos con los que ésta se puede mejorar. Dado que su rostro luminoso es uno de los más envidiados del mundo, era totalmente lógico que Lopez se embarcase en un proyecto de estas características. "Es algo que llevo esperando hacer durante mucho tiempo. Una línea de maquillaje parecía una progresión natural, dado que la gente siempre está preguntándome sobre los productos que utilizo y cómo consigo el brillo de mi piel", contaba en un comunicado, según recoge vogue.

Jennifer Lopez

Esta no es su primera incursión en el universo de la belleza, aunque sí se estrena en el mundo del maquillaje con firma propia. Previamente había sido embajadora de L'Oreal Paris, así como poseer su propia colección de fragancias, de las cuales la primera, Glow by J. Lo, fue un bestseller. En esta ocasión, se lanza de pleno al terreno beauty de la mano de la firma Inglot. La misma está compuesta por una serie de labiales, pintauñas y paletas de sombras de ojos, es decir, lo que podríamos esperar de una línea de maquillaje. Sin embargo, el plato fuerte, el que todas estábamos esperando, es su bronceador, la seña inequívoca del aspecto de Jennifer Lopez y que llevará por nombre Boogie Down Bronze.

Todavía no hemos podido echar un primer vistazo a la colección en sí, aunque sabiendo cómo son sus looks de belleza, podemos esperar muchos tonos rosados y tierra y, a juzgar por la imagen del lanzamiento que ha compartido en su cuenta de Instagram dividida en ocho fotografías, también habrá un potente labial rojo.