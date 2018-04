¿Sabes cómo combatir la astenia primaveral?

La primavera no es tan amable como la pintan. Al menos para algunas personas la estación llega con fatiga, somnolencia diurna, alteraciones del sueño, irritabilidad, falta de concentración, falta de apetito y disminución de la libido. Todos estos síntomas responden a lo que conocemos como astenia primaveral. No hay una explicación clara que los explique. Para algunos especialistas, el origen se encuentra en que nuestro cuerpo debe adaptarse a días con muchas más horas de luz, a que las temperatura suben y a que hay cambios de humedad y presión atmosférica más bruscos. Sin embargo, la mayor parte de los médicos no creen en la astenia, como tampoco creen en el síndrome posvacacional del otoño, y argumentan que no existen estudios científicos que demuestren su relación entre la primavera y la astenia. Posiblemente tengan razón, pero lo cierto es que un porcentaje de la población sufre estos síntomas en primavera. Sobre todo mujeres entre 35 y 50 años. Si perteneces a ese grupo, hay cosas que pueden ayudarte a superarla.

Introduce en la dieta alimentos energéticos

Verduras, frutas, cereales, legumbres, alimentos todos ellos llenos de vitaminas y minerales, el mejor combustible contra el cansancio, no pueden faltar nunca en la dieta. Haz un hueco a media mañana o media tarde para comer un plátano o un puñado de frutos secos, ricos en ácidos grasos, y añade a este plan una infusión de jengibre o té verde, que estimulan el sistema nervioso central, según recoge elconfidencial.

El deporte es la mejor medicina​

Tendríamos que hacer deporte todo el año pero si no es tu caso, aprovecha ahora para lanzarte. Tal vez parezca un contrasentido pensar en correr, nadar o caminar justo cuando más cansados estamos, pero prueba y verás cómo el cansancio desaparece por completo a los 10 minutos de haber empezado y cuando acabes, tus niveles de energía serán mucho más altos que al principio. ¿Qué actividad? Cualquiera que aumente la frecuencia cardiaca. Nada, corre, juega al tenis o camina cuatro veces por semana y combínala, si puedes, con un día de yoga a la semana. Notarás los resultados desde el primer día: la energía sustituirá al cansancio; el estado de ánimo mejorará y dormirás de un tirón.

La inestimable ayuda de los suplementos

Una pequeña ayuda nunca viene mal. No te van a solucionar la vida, pero estos suplementos te ayudarán a superar los síntomas relacionados con la astenia primaveral.