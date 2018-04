¿Sabes cuáles son los jeans estrella esta primavera?

¿Harta de pitillos? ¿Tampoco quieres llevar pantalones maxi? Entonces tu opción perfecta son los mom jeans. Y, sí, llevan con nosotros un tiempo, pero no por eso se visten igual temporada tras temporada. Porque quizá aún no te has atrevido con ellos y porque no siempre son fáciles de gestionar, te proponemos tres formas perfectas de llevar estos vaqueros de inspiración setentera que, aunque no te lo creas, alargan las piernas y se convierten en garantía innegable de estilo y espíritu cool. Apuesta por ellos y llévalos a todas partes.

A la oficina

Sí, también. La oficina es un territorio perfecto para ellos, siempre y cuando no estén rotos ni decolorados. Después de todo su silueta es ideal para darle un cierto aire de elegancia a tu estilismo aunque vayas en vaqueros, según recoge elconfidencial.

¿Buscas un look arreglado para un viernes en el que no tengas reuniones? Pues no lo dudes; añádele un tacón cómodo, un bolso con personalidad que te permita salir directa a tomar algo por la tarde y un buen trench a prueba de lluvia y de viento. Y la camisa, obviamente por dentro.