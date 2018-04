¿Qué hace Halle Berry para parecer tan joven?

Puede que no lo supieras hasta ahora, pero Halle Berry tiene 51 años. Sí, no tiene ni 30 ni 40. La actriz ha conseguido tener un físico envidiable después de tener a sus dos hijos con más de 40 y no es fruto de que haya encontrado la Fuente de la Eterna Juventud. Su aspecto se debe a varios factores y como es muy generosa, ha querido compartirlos con el resto de las mortales.



Sufre diabetes

Cuando después de varios sustos le diagnosticaron diabetes a los 19 años, Halle decidió dar un giro radical a su forma de comer. Sabía que tenía que cuidarse si quería estar sana, y por su enfermedad iba a costarle un poco más que al resto, según recoge clara.



¡Está igual!

Halle participó en el certamen de Miss Mundo en 1986, en el que quedó en quinto lugar. Por aquel entonces tenía solo 20 años, pero es que ahora está casi, casi igual que entonces. Lo único que ha cambiado, y menos mal, es el peinado.



Adiós al azúcar

"Mi dieta está pensada para controlar la diabetes, así que intento hacer cuatro pequeñas comidas al día" que en ningún caso incluyen azúcares procesados.



Verduras y agua

La dieta de Halle se basa en dos pilares básicos: tomar mucha verdura e ingerir grandes cantidades de agua. Por su condición de diabética, Halle prefiere prescindir de las frutas ya que pueden aportar más azúcar del que se piensa. "Comencé a tomar mucha verdura, pollo, pescado fresco y pasta. Eliminé la carne roja y la fruta porque tiene mucho azúcar".



Simplificar la cocina

Otro de los trucos de Halle para comer sano pasa por no complicarse la vida cocinando. En alguna ocasión ha recomendado el libro Simplísimo, de Jean-François Mallet. Se trata de un libro de cocina con recetas en no más de cuatro pasos y con un máximo de seis ingredientes por plato. "Si eres como yo y te gusta comer pero no tienes tiempo para cocinar, este libro es para ti. Este libro tiene recetas que gustan a todo el mundo".



Preocupada por la dieta de sus hijos

La actriz intenta transmitir esos mismos valores a sus hijos. "Como madre, a veces me resulta difícil encontrar comidas que sean sanas y a la vez inspiren a los niños a probar cosas nuevas", por eso, su dieta también está libre de azúcares refinados.



A tope de energía

Cuando Halle siente hambre durante el día o nota que está baja de energía, recurre a un batido al que añade proteína vegetal.