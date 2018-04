¿Sabes cómo conseguir las ondas surferas de Sara Carbonero?

Salvaje

Ya lo anunció en sus stories la última vez que se dio cita con su peluquero en Madrid: su habitual corte de flequillo iba a tener esta vez que esperar. La raya al lado a conquistado a la periodista que se dio reflejos rubios tipo balayage y que ahora apuesta por llevar una melena muy natural.

Champú. Paso 1: champú

Escoger los productos adecuados es fundamental. Por eso queremos recomendarte este champú de la marca Tresemmé de la gama "Perfectly Undone" para un acabado perfecto. Ondas deshechas pero definidas sin perder la suavidad natural de tu pelo, según recoge instyle.



Paso 2: mascarilla

Para conservar esa suavidad y no perder la textura de tu melena apuesta por esta mascarilla. No recomendamos usar acondicionadores por dos motivos: en primer lugar apelmazan el pelo y lo hacen lucir más lacio y en segundo lugar, son un producto que solo se puede aplicar de medios a puntas mientras que las mascarillas se pueden aplicar por todo el pelo de principio a fin. De hecho, cuando sale el sol es recomendable usarlas de esta manera, dejarlas actuar entre cinco y diez minutos y aclararlas sin mojar las puntas. El sol quema mucho nuestro pelo y la parte final de nuestra melena necesita un extra de protección cuando llega el buen tiempo.



Paso 3: cepillarse el pelo al salir de la ducha

Sí. Has leído bien. Si quieres conservar la forma original de tus ondas y potenciarlas, no debes cepillarte el pelo cuando ya se ha secado. Tampoco es recomendable peinarse cuando este está empapado así que lo mejor es que le quites humedad con la ayuda de una toalla y te cepilles después. Aplica a continuación los productos que te vamos a mostrar y ¡no lo vuelvas a tocar!



Paso 4: secador

Si el tiempo no acompaña y tienes que recurrir al secador, apunta este truco: sécate el pelo boca abajo. No le marques la raya, deja que esta se forme sola inclinando hacia donde sea pertinente la cabeza. Ahueca tu melena con las manos pero no separes con los dedos los mechones.