¡El mundo beauty revolucionado!¿Sabes qué es lo último en belleza coreana?

Las rutinas de belleza coreanas siguen siendo las más aclamadas por sus abrumadores resultados, pero también son las más tediosas. Aunque se trata de interminables sesiones de limpieza e hidratación solo aptas para las más pacientes, sus resultados son tan asombrosos que cada día son más las que se suman a esta moda. La última revelación de la belleza coreana es el 'glass skin'. Consiste en lucir la piel perfecta, sin imperfecciones y tan traslúcida como un cristal. El rostro posee un efecto húmedo y jugoso que responde a la tendencia 'glowy' que arrasa en la belleza.

Los expertos de Miin Cosmetics aseguran que no hay un producto mágico que proporcione este acabado. Tampoco existe una crema concreta que proporcione de manera instantánea el look 'glow and flawless' a la piel. El secreto radica en la constancia y en seguir la rutina coreana aplicando capas de productos que hidraten la piel en profundidad. Para potenciar el efecto, recomiendan exfoliar la piel con suavidad tras limpiarla y aplicar una esencia o un sérum con textura ligera e ingredientes hidratantes, como el ácido hialurónico, seagún recoge el confidencial.

El boom de la piel de efecto cristal proviene de la maquilladora Ellie Choi, que subió un selfie a sus redes en el que su resplandeciente piel llamó la atención de las beauty addicts.