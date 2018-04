¿Sabes cuáles son los hábitos que te hacen engordar?

No dejes pasar más de una hora desde que te levantas hasta que desayunas. El cuerpo necesita comer cada 4 horas para equilibrar la hormona insulina, que regula el apetito y el almacenamiento de grasa.

Cuando comes cinco veces al día tu cuerpo se siente saciado y no llegarás a la comida o a la cena con un hambre voraz, según recoge mujerhoy.

2. Mezclar féculas en la misma comida

Una de las máximas de Dieta Coherente es no mezclar féculas (pan, patatas, pasta, quinoa, arroz, cuscús) en la misma comida debido a que suman sus efectos sobre la insulina, favoreciendo el almacenamiento de grasa corporal.

3. Comer antes de irte a la cama

Según la cronobiología, es el peor momento del día para tomar hidratos, porque hay menor sensibilidad a la insulina y las calorías se almacenan en forma de grasa.

Merienda y cena de forma ligera y si necesitas tomar algo en la recena, mejor proteínas (una loncha o dos de jamón serrano o ibérico) que no te aportarán tantas calorías.

4. Comer distraído te hace engordar

Si estás comiendo con el móvil, leyendo, viendo la tele etc., hará que tu mente se disperse y no seas realmente consciente de lo que has comido. Según un estudio del American Journal of Clinical Nutrition, las personas que comen distraídas suelen ingerir hasta un 50% más de calorías.

5. Comer rápido

La digestión, empieza en la boca y cuánto más mastiques la comida más fácil será para tu organismo digerirla. Además, la sensación de saciedad tarda unos 15-20 minutos en llegar a tu cerebro. (Así podrás practicar el slow eating).