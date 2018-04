¿Sabes por qué tienes que subirte a un ring, como los ángeles de Victoria's Secret?

Adriana Lima fue la pionera y ya daba golpes al saco allá por 2011. Pero no fue hasta 2016 cuando otros puntales de la belleza como Gisele Bündchen o Karlie Kloss decidieron incluir ejercicios de boxing en su rutina para mantenerse en forma... Y para el año pasado no había actriz, top o ángel de Victoria Secret que no hubiera pisado un ring y grabado su consiguiente Stories o vídeo de Youtube (Gigi Hadid, Doutzen Kroes, Shay Mitchell, Joan Smalls...).

¿Qué tiene este deporte que las engancha a todas? Una de nuestras celebrities patrias nos dio la clave al afirmar que ha sido gracias a esta rutina de ejercicios (y su constancia en hacerlos, claro) que ha perdido ¡23 kilos! ¿Es el boxing nuestra mejor opción para estrenar talla y curvas de cara al verano? Vamos a analizar si estamos a tiempo de aprovechar sus virtudes y abandonar el pareo en la toalla en nuestros paseos por la playa del próximo agosto y hacer un repaso de los motivos por los que esta disciplina ha enamorado a las representantes del mundo del glamour, según recoge el confidencial.

1. Porque es para chicas (aunque no lo parezca)

El boxing es un deporte de contacto en el que se mezclan ejercicios y técnicas básicas de boxeo con circuitos de entrenamiento cardiovascular. Gracias a ello mejora la condición física y ejercita nuestro corazón. Además, y esto es lo que más engancha a las tops, en cada sesión se quema una buena cantidad de calorías, se definen nuestros músculos y, si se practica con regularidad, se incrementa nuestra resistencia, coordinación y velocidad. Y si con estas virtudes no te bastan, el boxing también ayuda a deshacerse del estrés por la vía de los hechos: dando puñetazos. Una combinación de beneficios que seduce cada vez más al público femenino: "Pese a que esta disciplina se ha relacionado históricamente con el mundo masculino, ha habido un auge de participación femenina en los últimos 2-3 años. Actualmente podríamos decir que el 70-80% de los socios que acuden a las clases dirigidas de boxing en Metropolitan son mujeres de 20 a 40 años", explica David Pérez, coordinador del área de actividad física de la cadena de gimnasios Metropolitan.