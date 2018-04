Trucos infalibles para maquillarse los ojos y tener una mirada espectacular

Delineador blanco, sombras de ojos brillantes y pestañas kilométricas, son miles las opciones para hacer que tus ojos parezcan mucho más grandes. El eye liner es básico para conseguir alargarlo (aquí te damos ideales originales para lucirlo), al igual que el rizador de pestañas, un básico que no nos cansamos de usar. Cuida especialmente tus cejas, marco de tu mirada, son determinantes para conseguir un beauty look 10. Rellena huecos, perfila y no dejes ni un pelo salir de tu forma básica. ¿La clave? Traza con un lápiz la forma exacta que quieres conseguir y depila todo lo que pase este límite. Ten en cuenta la forma de tu rostro: si es por ejemplo redondo, procura conseguir un ángulo elevado más alto que la ceja. Y si quieres probar con novedades, atrévete con el fishtail, la tendencia más inesperada de Instagram que dejará boquiabierta a cualquiera.



Agrandar la mirada

Si subrayas la raíz de las pestañas de arriba, conseguirás que tus ojos se vean más grandes. Si eres de las que no optan por eyeliner, puedes difuminar esta línea ligeramente y aplicar algunas sombras en polvo o crema, según recoge marieclaire.



Iluminador

El buen uso del iluminador es básico para conseguir efectos en tu mirada. Si haces un trazo con él o con un lápiz blanco en el borde del párpado superior e inferior, conseguirás iluminar y alegrar la mirada.



Aumentar expresión

Maquilla el párpado inferior justo donde nacen las pestañas con sombra. Hazlo ligeramente y difumina con un pincel. Este truco hace que tu mirada tenga mucha más expresión.



Disimular ojos hundidos

Los tonos claros por todo el párpado ayudarán a que tus ojos se vean menos hundidos. Intensifica el tono con una línea de color en el borde de las pestañas, evitando oscurecer demasiado el pliegue del párpado.



Ojos saltones

Elige tonos cálidos y profundos, más bien oscuros. Aplica un tono medio por todo el párpado y luego uno más oscuro por la zona del pliegue.



Ojos muy juntos

Aplica el maquillaje preferentemente hacia los extremos exteriores de los ojos y extiéndelo ligeramente más allá de ellos. De esta forma conseguirás que la separación entre tus ojos parezca mayor.