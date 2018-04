Esto es lo que tienes que saber si te depilas con cuchilla

Precauciones a tener en cuenta:

1. Exfoliación: Si bien siempre es recomendable realizar un buen peeling antes de depilarnos, en el caso de la cuchilla no necesitamos exfoliar tan profundamente. La propia hoja ejerce una exfoliación sobre la piel, por lo que excedernos en este paso puede dejarla demasiado expuesta. Lo mejor, por tanto, es realzarla unas cuantas horas antes de pasarnos la cuchilla. De esta manera eliminaremos las células muertas y evitaremos la formación de vello enquistado sin irritar la piel.

2. Hidratación: Este paso es vital, tanto durante como después. En el momento de la depilación, es imprescindible que humedezcamos bien la piel y utilicemos un gel suave que permita que la cuchilla se deslice sin problemas. Así evitaremos cortes. De hecho, actualmente hay muchas cuchillas que llevan incorporada una barra de gel en su cabezal, para facilitarnos la tarea. Del mismo modo, no debes olvidar hidratar la zona al terminar, con productos que no contengan alcohol (el aloe vera puro o el aceite de almendras dulces son las mejores opciones). La idea es nutrir la piel, no añadir problemas, según recoge glamour.

3. Zonas sensibles: Cada parte del cuerpo tiene unas necesidades diferentes. No es igual el efecto de la depilación en una zona como las piernas, que en las axilas, las ingles o el pubis. En estos casos hay que extremar las precauciones pues se irritan con mucha más facilidad. Lo ideal es tratar de espaciar el afeitado el mayor tiempo posible, para eviat la aparición de granitos y su consecuente picor. En este sentido, mantener la zona seca, libre de sudor, es vital.