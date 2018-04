¿Crees que necesitas mil pinceles para maquillarte?¡Sal de dudas con este manual¡

¿Para qué sirve cada brocha?

Te han regalado un kit de brochas y, aunque al principio te ha encantado, ahora ves que no tienes ni idea de para qué sirve cada una... Tranquila, no eres la única. Hemos preparado una guía para que aprendas a utilizarlas y, aunque no lo creas, verás que no necesitas mil brochas para estar guapísima.



Para bases líquidas

Este es el tipo de pincel más adecuado, da igual si el pelo es natural o de fibra sintética, porque estos últimos están muy conseguidos y además suelen ser más económicos. Fíjate en que sea plana y tenga la punta redondeada. Aplica siempre el maquillaje desde el centro del rostro hacia el exterior, según recoge clara.

Olivia Palermo

La socialité lleva siempre un maquillaje impecable y muy natural, adornado con un toque de eyeliner. Para lograr ese resultado es esencial contar con las herramientas adecuadas, claro. Una brocha plana para aplicar la base será tu mejor aliada. Te contamos cómo aplicar el eyeliner en la siguiente imagen.



Para aplicar eyeliner

Los maquilladores profesionales lo aplican con pinceles cortos y biselados, como este, porque son muy precisos. Se puede utilizar tanto con perfilador líquido como en crema y permite realizar varios tipos de acabados diferentes, dependiendo de la forma de tu ojo o de la ocasión para la que te maquilles.

Blake Lively

Para conseguir un efecto buena cara al instante los polvos de sol pueden ser grandes aliados. Pero aplicarlos tiene su truco y sin una buena brocha es más complicado que el resultado sea natural. En la siguiente foto te contamos cuál deberías utilizar...