Hits de belleza de la 'princesa' del Pop

De pequeña no la aceptaban en el coro del colegio porque un profesor de música decía que su voz sonaba como una 'cabra'. Hoy en día, la cantante colombiana es una de las mujeres más influyentes de Latinoamérica y dedica gran parte de su tiempo (y dinero) a ayudar a los más desfavorecidos. Ahora vive una de las mejores etapas de su vida, en la que será madre por segunda vez, según recoge mujerhoy.

Descubre cómo se cuida.

1. Natural: "hace años me maquillaba mucho más y cuando veo las fotos de esa época no me reconozco".

2. Perfumes: "voy cambiando de vez en cuando de aroma, pero mi favorito es Rock by Shakira (14,95 € / 50ml). Esta fragancia es la que más encapsula el espíritu de la mujer súpermoderna, porque es atrevida y tiene un toque salvaje e inolvidable".

3. Goleada: la cantante no esconde lo enamorádisima que está de su pareja y padre de su hijo, el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué. "creo que él no necesita ningún consejo de belleza".

4. Después de ser madre: "ahora utilizo muchos más productos orgánicos para cuidar mi piel y a la hora de elegir el maquillaje".

5. A diario: "Intento mantener mi piel siempre bien hidratada. Para las piernas utilizo Johnson's Baby, de Johnson & Johnson (2,99€).