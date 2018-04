No es oro todo lo que reluce. ¡Las celebrities también sufren depresión!

Demi Lovato

La artista es una de las personalidades que más voz está dando a los problemas de salud mental. La depresión puede afectar a cualquier persona, en España un 15% de la población la padece o la padecerá. En un congreso sobre el tema, Demi Lovato dijo que es importante que no veamos las enfermedades mentales como un tabú.



Amanda Seyfried

Las declaraciones sinceras de Amanda son fundamentales para la normalización de la enfermedad: "Me medico con Lexapro, y nunca voy a poder dejarlo", desveló en Allure. Como dice la actriz, las enfermedades mentales parece que tienen una categoría diferente de las enfermedades físicas, pero no debería ser así.



Winona Ryder

"Tienes días buenos y días malos, la depresión es algo que siempre está contigo", explicó la actriz de Stranger Things en una entrevista. En la línea de la experiencia de Winona, es importante recalcar que sentirse "depre" no es estar deprimido, según recoge clara.



Miley Cyrus

La experiencia de la cantante y actriz con la depresión es un ejemplo de cómo esta enfermedad no responde a una causa externa. "Nunca he estado deprimida porque alguien me haya hecho sentir mal, simplemente estoy deprimida", dijo en Elle.



Lady Gaga

"Admito abiertamente haber luchado contra la depresión y la ansiedad, y creo que muchas personas lo hacen". La cantante aboga por hablarlo públicamente ya que nos hace más fuertes. La principal clave de la curación es un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado.



Cara Delevingne

"Sé que soy muy afortunada. Pero tuve depresión. Había momentos en los que no quería seguir viviendo", admitió la modelo y escritora en This Morning. En la aparición de la depresión inciden factores genéticos, alteraciones de la neurotransmisión y factores sociales.



Carrie Fisher

La actriz y escritora, fallecida en 2016, fue una de las pioneras en la divulgación de las enfermedades mentales. "Tengo un desequilibrio químico que, en estado más extremo, me ha llevado a estar ingresada en un hospital mental", reveló la princesa Leia en referencia a su trastorno bipolar.