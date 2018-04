Con estos tocados serás la novia más irresistible

No importa la hora a la que te cases, que sea de día o de noche y contrariamente a las pamelas que se asocian a bodas a plena luz, siempre podrás lucirlo. La temática y lugar donde te cases sí pueden ser relevantes a la hora de elegirlo: una boda con aire vintage. romántico en la playa o en un espacio natural siempre agradecerá un look acorde a la naturaleza, con flores y hojas. Por el contrario, si pretendes organizar una ceremonia ultra sofisticada, los materiales como el oro o la plata serán tus mejores aliados. Diademas, cintas o pasadores, tendrás mil opciones para lucir el outfit de tu vida. ¿Recogido o melena suelta? Una vez más tú eliges. Algunas coronas quedan mejor con el pelo al natural. El moño (aquí te enseñamos todos los que te puedes hacer) es el peinado elegante por excelencia. No es necesario que elijas joyas muy vistosas, evita en la medida de lo posible pendientes XXL para no sobrecargar tu look. De igual manera, un collar o gargantilla muy coloridas o brillantes no son aconsejables, sobre todo si eliges un tocado en la frente o parte más alta de la cabeza.

¿Ya lo tienes claro? Te ayudamos a conseguir el look de tus sueños para tu boda con esta selección de 15 tocados. Que tengas un pequeño o gran presupuesto, encontrarás tu maravilla. Déjate conquistar y luce el peinado más bonito en este maravilloso día, según recoge marieclaire.



Flores

La corona de flores color marfil nunca falla. Hazte con este modelo ultraromántico de Gloria Velázquez (95 €) para destacar.



Barroco

Este tocado bañado en oro de El Mito de Gea (349 €) es perfecto para novias más sofisticados. Eso sí, no lleves pendientes vistosos, tiene que ser el gran protagonista.



Brillante

¿Eres clásica? Esta diadema tipo corona con flores de ASOS Wedding (18,99 €) es la tuya.



Hojas

Esta cinta de estilo griego acabada con hilo de seda de Flormoda (53,87 €) brilla por su sencillez.



Multicolor

Flores, hojitas de tela, pistilos y florecillas de cerámica francesa conforman la corona Bluebell de Cherubina (350 €) que te quedará de maravilla si optas por un vestido blanco.



Vintage

Otra propuesta de Cherubina: el modelo Endless (260 €) que aportará un toque vintage a tu look de novia.