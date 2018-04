Los 10 mitos falsos sobre la salud y la medicina que deberías saber

Una mentira repetida un millón de veces acaba siendo verdad y lamentablemente, es así como tradicionalmente se propagan los mitos, sin contrastar su veracidad. Y en los tiempos de las 'fake news' y las redes sociales esta realidad alcanza una nueva dimensión.

"¿Cuántas veces hemos visto a alguien tomando un zumo de naranja a toda velocidad, nada más ser exprimido, porque piensa que se le van las vitaminas? No todas las cosas que nos dicen o llegan sobre nuestra salud o sobre la ciencia son realmente como nos parecen", subraya en una entrevista con Infosalus la química y divulgadora científica Deborah García Bello, en '¡Que se le van las vitaminas! Mitos y secretos que sólo la ciencia puede resolver' (Paidós).

Según subraya, hay cuestiones relacionadas con nuestra salud o con la propia ciencia que conviene desmitificar porque están relacionadas con temas relevantes y que pueden poner en riesgo nuestra salud, como así sucede por ejemplo con el movimiento antivacunas, cuando realmente las vacunas salvan millones de vida y hay enfermedades erradicadas gracias a ellas.

En este contexto, García Bello enumera los que, a su juicio, son los principales mitos de la salud y de la medicina que conviene destapar:

1.- Como antes ha mencionado: "El movimiento antivacunas no es aconsejable. Un estudio fraudulento relacionaba el uso de la vacuna de la triple vírica con el autismo y se puso en duda la seguridad de las vacunas. Este estudio se comprobó después que era malintencionado, que tenía intereses económicos del principal firmante y se retiró, pero la idea quedó en el ideario colectivo".

2.- 'Blanquearte los dientes con bicarbonato y limón funciona': "El peligro de este mito es que lo pruebas y en pocos días los dientes están más blancos y crees que funciona, pero a costa de que erosionas el esmalte, que no se recupera".

3.- 'Las cremas solares no deben llevar filtros químicos': "Ahora está poniéndose de moda que no tengan filtros químicos, y sí tienen que llevar filtros químicos. Son los más modernos y por ejemplo convierten la radiación UV en radiación inocua. Son muy cosméticos, no dejan rastro blanco. Y son fórmulas más fáciles".

4.- 'Se le van las vitaminas al zumo de naranja nada más ser exprimido'. Según subraya, no hay que ir corriendo a tomarlo y las vitaminas duran horas ahí. De hecho, llama la atención que la vitamina C se utiliza en alimentación como conservante (E300) y tarda horas en oxidarse, y aún oxidada en nuestro organismo se comporta igual como la vitamina C. "Aparte, la idea de que cura el resfriado no es cierta. Un premio Nobel dijo que la vitamina C lo curaba, pero todos los estudios que se hicieron a raíz de eso demuestran que no hay ningún tipo de relación", agrega.

5.- 'No uses envases de plástico ni tarteras para la comida': "Eso no es cierto. Ya no se emplean plásticos con Bisfenol A para el uso doméstico. El Bisfenol A se emplea para crear plásticos. Es muy parecido a un tipo de hormona que tenemos en nuestro organismo y puede ocupar el lugar de las hormonas. De hecho, los plásticos que se emplean para alimentación son plásticos diseñados para alimentación. LLevan el símbolo de que es apto para poner comida. No lleva ninguno ninguna sustancia que pueda migrar al alimento. Y luego hay tarteras con signo de microondas que se pueden meter en el micro y son seguros, no va a migrar ninguna sustancia".

6.- 'Comer chocolate hace que te salgan granos': "Tiene una razón de ser porque sí que se ha probado que alimentos con un alto índice glucémico (dan picos de glucosa en sangre rápidamente, por ejemplo los productos con azucares añadidos, como el chocolate o la bollería por ejemplo) en personas con acné sí pueden favorecer que tenga un brote. El cacao está comprobado que no afecta al acné, incluso la cantidad de antioxidantes favorecería al acné".

7.- 'La homeopatía funciona y puede ser más efectiva que un medicamento': "Un ensayo clínico para un medicamento no se hace a título individual sino con muchos pacientes en los que se prueba si es efectivo. Con la homeopatía esto no funciona. La gente piensa que le funciona la homeopatía porque es muy efectivo en realidad para el efecto placebo, cuando te sugestionas de que algo te va a curar y lo crees firmemente y nuestro cuerpo es capaz de autosanarse en dolencias menores".

8.- 'El azúcar moreno es más sano que el azúcar blanco': "No es verdad que sea más sano y realmente si nos vamos a la composición no hay diferencia. La diferencia está al refinarlos, pero al final del proceso, cuando se extrae toda la sacarosa hay parte que se carameliza, que se llama melaza, que es lo que da color marrón, si se deja es azúcar moreno. Así que comparten un 98% el azúcar blanco y el azúcar moreno, a la que no se le quita la melaza. Hay muchas personas que piensan que en la melaza quedan vitaminas y minerales, pero es una cantidad ridícula".

9.- 'La estevia es el edulcorante natural porque se extrae de una planta': "Se extrae de un compuesto químico, del glucósido de esteviol (E-960), un edulcorante más como los son el aspartamo o la sacarina. Se trata de un compuesto que lo hay en una planta y por eso lo llaman natural, pero es un edulocrante más. El problema es que se publicita como panacea de edulcorante, e incluso se llega a decir que cuida la diabetes. Son aptos para diabéticos pero nunca la curarán".

10.- 'Hay terapias alternativas que curan el cáncer'. "Se hizo un metaestudio en 2017 en el que se concluyó que aumentaban el riesgo de muerte las terapias alternativas, hasta más de un 400% el riesgo de muerte. El problema es que muchas personas que se tratan el cáncer son seducidas por la medicina alternativa y dejan los tratamientos médicos convencionales, que pueden llegar a ser muy duros. En las terapias alternativas no hay ninguna evidencia científica que las pruebe".