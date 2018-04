"Somos kamikazes que alteramos nuestra salud con obesidad y sedentarismo”

En 2018 la Organización Mundial de la Salud (OMS) cumple 70 años. ¿Cuáles son los grandes problemas a los que se enfrenta?

Uno de ellos es el auge de las enfermedades crónicas no transmisibles, relacionadas con nuestro estilo de vida, como la diabetes, la hipertensión o trastornos vinculados con la exposición a sustancias cancerígenas. Se trata de uno de nuestros mayores retos, sobre todo en los países más pobres. Tenemos que vigilar que el desarrollo de nuestra sociedad no afecte a nuestra salud. Controlar la contaminación del aire y del agua o la cantidad de productos químicos que nos rodean cada día es otra forma de protegernos. El entorno en el que vivimos no debe atentar contra nosotros sino al contrario, debería aportarnos una mayor protección.

¿En veinte años nos seguiremos preocupando por esos mismos problemas?

Quiero creer que no. Va a haber una grandísima transformación tecnológica y de información y la gente pensará más en su salud. Además, el sector privado tiene que entender que sus beneficios deben venir también de iniciativas como un sistema de transporte que no contamine y de ciudades hechas cada vez más a la medida del ser humano y no a la del coche. Los problemas sanitarios estarán relacionados con la longevidad y las enfermedades crónicas, porque vivimos mucho.

La semana pasada se celebró el Día Mundial de la Salud con el lema ‘cobertura de salud universal para todos y en todas partes’. ¿Qué medidas se deberían tomar para alcanzar esa cobertura?

Todavía hoy la mitad de la población mundial no tiene cobertura sanitaria universal ni acceso a los servicios más básicos. Muchas personas gastan el poco dinero que tienen para protegerse y cubrir esos gastos. El acceso al servicio de salud tendría que ser para todos y en todos los casos en los que se necesite. En aquellos países en los que ya se han alcanzado logros, debemos asegurarnos de que no se pierden e ir a más. Y en los que no se ha llegado a esos niveles, hay que ofrecer servicios básicos a la población para ampliarlos de forma paulatina.

¿Existe desigualdad de género en el acceso a la salud?

Las mujeres no tienen prioridad en el acceso a los servicios de salud e incluso piensan que no lo necesitan o no lo merecen, priorizando siempre a los hombres de la familia y después a los niños. Una medida radical y fundamental sería asegurar la igualdad de género. Otra consistiría en convencer a los gobiernos de la importancia de invertir recursos en asegurar la planificación sanitaria para toda la población.

Usted es la directora de Salud Pública y Medioambiente de la OMS. ¿Cómo afectan el medioambiente y sus problemas a la salud?

Hay casi 13 millones de muertes que tienen que ver con factores de riesgo ambiental. Si pensamos en positivo, hablamos de prevenir 13 millones de muertes cada año si tomáramos las decisiones ambientales oportunas. Medidas que no solo beneficiarían nuestra salud, sino que también mejorarían el medioambiente e, incluso, la economía de un país