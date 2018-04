Cirugía estética: ¿Sabes qué es la Dimpleplastia y por qué no es recomendable?

1. ¿En qué consiste la operación?

Se trata de simular los hoyuelos naturales, que son una anomalía anatómica: el músculo cigomático mayor está dividido y una de las patas de la bifurcación se adhiere a la dermis y cuando se contrae en la risa, se forma el hoyuelo, porque tira de la piel hacia dentro.

2. ¿Es una técnica sencilla y poco invasiva o todo lo contrario?

La técnica es fácil, se hace con anestesia local, no tiene mayor trascendencia. Consiste en atravesar la piel hasta llegar a la mucosa, se eliminan trozos de mucosa con una tijerita pequeña y se pone un punto que atraviesa la mucosa de lado a lado. Es como un piercing. Se provocan adherencias desde la piel hacia dentro y se mantiene la sutura durante dos semanas o tres, según recoge elconfidencial.

3. ¿Cuáles son los resultados? ¿Queda natural?

Sí, queda natural después de la operación, pero yo no estoy a favor de esta técnica, ya que lo que se está haciendo es una fibrosis y como toda fibrosis, con el tiempo, se va deshaciendo. Por lo tanto, el resultado no es todo lo permanente que uno quisiera y, además, depende mucho del tipo de fibrosis que se haga. Los resultados no van a ser siempre naturales y esa fibrosis con el tiempo se va a ir deshaciendo y va a ir perdiendo resultados. Es más, puedes ir perdiendo el hoyuelo de un lado y del otro no, al fin y al cabo son unas adherencias que no son naturales.

4. ¿Qué riesgos conlleva?

Hay que controlar que no se le dé al conducto de Stenon, que es el que segrega la saliva de la glándula parótida, y hay que cuidar mucho la infección de la boca, dando un antibiótico y tratándola con soluciones colutorias.

5. ¿Se puede practicar en cualquier persona o no está recomendada en algunos casos?

Se puede realizar en cualquier persona, aunque yo no se lo recomiendo a ninguna.

6. ¿Existe alguna alternativa para mejorar esta zona de la cara?

En mi opinión, esta operación no mejora una cara, existen muchas otras técnicas que sí, pero va a depender mucho de cada persona y su fisionomía. A lo mejor a un paciente le recomiendo un lifting facial, porque lo que necesita es tersar la piel y definir el óvalo facial, y a otro lo que le recomiendo es una rinoplastia, pero lo importante es buscar siempre la naturalidad dando armonía en el rostro y dejando al paciente contento.