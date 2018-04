Cuidar el cuero cabelludo es la clave para evitar la caída del pelo

Siempre se ha dicho que para tener un pelo bonito es imprescindible tener un cuero cabelludo sano. Y una de las primeras señales de alarma de que algo no va bien con el nuestro es que empieza a molestar, lo notamos tirante, sensible, incluso nos obliga a rascarnos tanto que terminamos haciéndonos hasta pequeñas heridas. También hay que reconocer que cuando vemos a alguien frotarse la cabeza cada dos por tres lo achacamos a que tiene el pelo sucio.

Pero precisamente el abusar de productos cosméticos para el pelo, como tintes, lacas, fijadores, mascarillas e incluso champús inadecuados puede hacer que el prurito y la sensibilidad entren en escena. La razón es que van irritando las capas superficiales de la piel, que se desprende y molesta. Esta descamación no tiene que confundirse con las pequeñas moléculas de la caspa, otro tema del que ya hablaremos, según recoge elconfidencial.

Otro de los grandes desencadenantes de las crisis de picor en el cuero cabelludo es la contaminación, que va depositando partículas nocivas como metales, minerales y todo tipo de suciedad sobre el pelo. Además, el cabello tiene una una gran superficie expuesta a las agresiones externas, lo que unido a que el pelo en sí no tiene muchas defensas hace que los daños se acumulen con más facilidad que en el caso de la piel. Y, por supuesto, no podemos olvidar los efectos del estrés, que se refleja en una mayor sensibilidad cutánea.

Pero no siempre la culpa la tienen los factores externos, muchas veces es por nuestras malas costumbres. Y, más concretamente, porque no nos lavamos el pelo bien o no lo enjuagamos correctamente. Uno de los errores más habituales es poner el champú en la mano y de allí directamente a la coronilla; así que lo repartimos mal por el pelo, quedan zonas sin lavar y otras con exceso de jabón. Antes de empezar hay que asegurarse de que el pelo está bien mojado, ya que si no es así el champú no se deslizará por toda la melena y no podremos emulsionarlo bien. Luego es fundamental dedicar unos cuantos minutos a frotar y masajear, para que se desprendan bien la suciedad y las células muertas. Y lo mismo ocurre al enjuagar: nada de hacerlo deprisa y corriendo, echando el agua solo en una zona y olvidando las demás.