Este es el secreto de belleza de Jennifer Aniston

¿Cuál es el secreto de la brillante y tersa piel de Jennifer Aniston? Si algo tenemos que agradecer a la actriz es el que al escuchar esta pregunta, no responda con el desquiciador "bebo mucha agua y duermo 8 horas", sino con un secreto del que antes no podíamos disfrutar en España. Hablamos de Ultherapy, un tratamiento médico-estético no invasivo para el rejuvenecimiento, elevación y remodelación de rostro, cuello y escote con aprobación de la FDA* como lifting no invasivo.

Este tratamiento, que mejora el aspecto de la piel gracias al efecto 'lifting' sin cirugía, dura entre 60 y 90 minutos cuando el procedimiento se realiza en cuello y rostro y 30 minutos cuando el tratamiento se focaliza en eliminar las líneas y arrugas del escote. Es también uno de los aliados de belleza de Kim Kardashian. "A día de hoy, es el único tratamiento no invasivo que nos permite tensar la superficie cutánea en diferentes localizaciones (facial y corporal) con gran potencia, pero con una precisión y seguridad muy elevadas, según recoge elconfidencial.

Además, el dispositivo permite regular la profundidad a la que deseamos ejercer el efecto terapéutico y esto hace que sea un tratamiento totalmente individualizado en cada paciente, según sus necesidades. Tiene como ventaja ser una técnica bien tolerada y sin necesidad de periodo de recuperación posterior. Destacamos también como punto a favor la posibilidad de ser combinado con otros tratamientos como el láser, la toxina botulínica o los hilos tensores", explica la doctora Natalia Jiménez, de Grupo Pedro Jaén.

El paso a paso

Limpieza de la piel.

Aplicación de gel conductor de ultrasonido en la piel con dispositivo especial.

A través del control ecográfico DeepSEE, se fija la zona y la profundidad en la que se van depositar los ultrasonidos de alta intensidad.

Por último, se deposita la energía de ultrasonido focalizada por debajo de la superficie de la piel.