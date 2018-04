La maquilladora de Lady Gaga nos desvela las nuevas tendencias en maquillaje

Labios atrevidos

La temporada pasada, las tonalidades nude se impusieron como tendencia. Para el 2018, Sarah invita a todas las mujeres a saltarse las normas para atreverse con diferentes colores. Tanno demuestra lo atractiva que puede resultar esta fórmula al combinar la tonalidad How Rouge! de Le Marc Liquid Lip Crayon, que aplica en el labio superior, con el tono Pink Flaming-oh!, ambos de Marc Jacobs Beauty. Este último es uno de los colores preferidos de Lady Gaga, que presume de 'power lips' en sus redes sociales.



Los labios de la temporada.

El truco diez: "Es muy importante exfoliar los labios antes de aplicar los labiales. Yo utilizo vaselina y un raspador de lengua para hacer un peeling perfecto, aunque otra opción es hacer un peeling con azúcar. Después, aplico aceite o vaselina sobre los labios, y cuando el producto se ha absorbido, elimino el exceso dando pequeños toques sobre los labios con un pañuelo", explica Sarah Tanno, según recoge elconfidencial.

El poder del eyeliner

Los eyeliners vienen con fuerza esta temporada al presentarse en una inmensa variedad de colores y formas. "Invito a las mujeres a jugar con los colores en la mirada y a olvidar los típicos tonos que utilizamos en nuestro día a día. Me encantaría que jugaran con azules, púrpuras y colores más subidos", explica. Apostar por formas redondeadas a la hora de aplicar el producto es realmente favorecedor. "Para crear la silueta del eyeliner, utiliza el Highliner Fine (wine) en la línea de las pestañas y extiéndela hasta el párpado", explica.

El tip para lograr una mirada 'wow': "Aplico una tonalidad rosa palo muy suave en el lagrimal. Sé que la gente suele decantarse por el blanco, pero creo que el rosa, al ser más parecido al tono natural de la piel, le da un tono muy especial y consigue que los ojos brillen más", explica mientras utiliza el tono Pink of Me, de Marc Jacobs Beauty, sobre la modelo.

La llegada de los highliners iluminadores

A Sarah Tanno le ha cautivado la versatilidad del Highliner Gel Eye Crayon de Marc Jacobs Beauty. "Cuando lo aplicas, tienes 15 minutos para jugar, y lo mejor es que el color no se transfiere. Es realmente fácil de mezclar y de integrar", asegura. A la maquilladora le gusta utilizarlos como eyeliners potentes o mezclarlos con las sombras de ojos.

El triunfo de las pieles naturales

"Me alegra comprobar que el contouring se irá yendo poco a poco, porque me apena ver a una mujer bella con un contouring extremo y con un iluminador tan brillante que podría parar el tráfico", afirma Sarah, que confía en el gel iluminador Dew Drops y en Beautiful Radiance Coconut Primer de Marc Jacobs Beauty para lograr este efecto. "Veremos pieles mucho más naturales esta temporada", asegura mientras pellizca las mejillas de la modelo. "Realmente me gusta ver el rubor natural sobre las mejillas", explica.