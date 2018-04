¿Sabes cuáles son los retoques estéticos a los que Kendall Jenner no ha podido resistirse?

Aunque no es la primera vez que acusan a Jenner de haberse encariñado con el bisturí, la modelo se mantiene firme al negar las acusaciones. "Siendo modelo, ¿por qué me iba a cambiar la cara? No tiene sentido", afirma. Pero nuestro afán por dar con la verdad nos ha empujado a hablar con cuatro prestigiosos cirujanos plásticos para que nos den su opinión. ¿Un spoiler? Ninguno ha dudado ni un segundo en asegurar que Kendall ha pasado por el quirófano. Ah: ninguno de ellos cree que lo haya hecho tan solo una vez.

La doctora Paloma Cornejo señala el remodelado labial con ácido hialurónico, pero no descarta otras intervenciones. "Posiblemente lleve una rinoplastia para estrechar la nariz y toxina en masetero para afinar el tercio inferior de la cara. Aunque el maquillaje es brutal, la distancia entre el canto externo del ojo y cola de la ceja es muy grande. Eso se consigue con toxina botulínica o depilando la ceja verdadera y realizando una nueva más alta con micropigmentación, aunque parece tener pelo real, por lo.que me inclino más por la primera opción", señala la doctora, según recoge elconfidencial.

El doctor José Maria Ricart, especialista en dermatología estética, cirugía plástica y director médico del Instituto Médico Ricart, asegura que la modelo se ha hecho diversos retoques estéticos.

Señala que Kendall se ha sometido, sin duda alguna, a un rinoplastia. "Este cambio se aprecia claramente tanto en el dorso como en la punta más estrecha y refinada", concluye. "A juzgar por la evolución que se muestra en las fotografías, el rostro de la modelo hace unos años era redondo y sin pómulos prominentes. Ahora su cara presenta un aspecto más afinado y estilizado, con ángulos perfectamente definidos. Esta simetría se consigue con la cirugía de mejillas (bichetomía), que consiste en extraer las bolas de Bichalt, que son las bolsas de grasa que se encuentran debajo de las mejillas", explica.