¿Sabes qué come y cómo entrena Britney Spears para presumir de tipazo?

La americana ingiere 1.500 calorías al día y pone especial énfasis en los alimentos ricos en proteínas y fibra. Comienza la jornada con un bowl de copos de avena o una tortilla francesa, acompañando su elección de una pieza de fruta y una tostada de pan integral. Para comer, apuesta por una gran ensalada a la que añade como fuente de proteína una ración de pollo o salmón y termina el día con un plato de pollo a la plancha acompañado de verduras al vapor. Sus snacks consisten en chips de soja, yogures desnatados con fruta y granola, y un puñado de nueces y almendras cuando el hambre aprieta.

La cantante no solo mide su alimentación, sino que entrena cinco días a la semana, a los que hemos de sumar los intensos ensayos de danza con los que prepara sus actuaciones. Spears es tan disciplinada con sus entrenos que es miembro de cinco gimnasios diferentes para no encontrar nunca una excusa para no entrenar, según recoge elconfidencial.

Aunque es el baile su actividad preferida para quemar grasa, Britney Spears combina la danza con sesiones de cardio en las que camina sobre la cinta con una notable inclinación mientras trabaja los hombros con mancuernas.