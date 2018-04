¿Sabías que el consumo moderado de alcohol también tiene riesgos?

Beber regularmente más de las pautas recomendadas en Reino Unido para el alcohol podría quitar años de vida, según una nueva investigación publicada en 'The Lancet'. Financiado en parte por la 'British Heart Foundation', el estudio muestra que beber más alcohol se asocia con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular, aneurisma fatal, insuficiencia cardiaca y muerte.

Los autores dicen que sus hallazgos desafían la creencia generalizada de que el consumo moderado de alcohol es beneficioso para la salud cardiovascular y respaldan las directrices recientemente reducidas de Reino Unido. El estudio comparó los hábitos de salud y consumo de alcohol de alrededor de 600.000 bebedores actuales en 19 países en todo el mundo y controló la edad, el tabaquismo, el historial de diabetes, el nivel de educación y la ocupación.

El límite superior seguro de consumo de alcohol fue de aproximadamente cinco bebidas por semana (100 gramos de alcohol puro, 12,5 unidades o un poco más de cinco pintas de cerveza al 4% o cinco vasos de 175 ml de vino al 13%). Sin embargo, beber por encima de este límite se relacionó con una menor esperanza de vida. Por ejemplo, tomar 10 o más tragos por semana se relacionó con una expectativa de vida de 1-2 años más corta y consumir 18 bebidas o más por semana se vinculó con una expectativa de vida de 4-5 años.

La investigación respalda las directrices recientemente reducidas de Reino Unido, que desde 2016 recomiendan que tanto hombres como mujeres no beban más de 14 unidades de alcohol cada semana. Esto equivale a alrededor de seis pintas de cerveza o seis copas de vino a la semana. Sin embargo, el estudio mundial tiene implicaciones para los países de todo el mundo, donde las pautas sobre el alcohol varían sustancialmente.



RELACIONES DIFERENTES ENTRE EL ALCOHOL Y ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

Los científicos también analizaron la asociación entre el consumo de alcohol y diferentes tipos de enfermedades cardiovasculares. El consumo de alcohol se vinculó con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular, insuficiencia cardiaca, aneurismas aórticos fatales, enfermedad hipertensiva fatal e insuficiencia cardiaca y no hubo umbrales claros donde beber menos no tuviera un beneficio. Por el contrario, el consumo de alcohol se asoció con un riesgo ligeramente menor de ataques cardiacos no fatales.

Los autores señalan que las diferentes relaciones entre el consumo de alcohol y varios tipos de enfermedades cardiovasculares pueden estar relacionadas con los efectos elevadores del alcohol sobre la presión arterial y con factores relacionados con el colesterol alto de lipoproteínas de alta densidad (HDL-C) (también conocido como colesterol bueno). Destacan que el menor riesgo de ataque cardíaco no mortal se debe considerar en el contexto del mayor riesgo de varias otras enfermedades cardiovasculares graves y con frecuencia fatales.

El estudio se centró en los bebedores actuales para reducir el riesgo de sesgo causado por aquellos que se abstienen del alcohol debido a la mala salud. Sin embargo, el trabajo utilizó el consumo de alcohol sobre el que informaron los participantes y se basó en datos de observación, por lo que no se pueden sacar conclusiones firmes sobre causa y efecto. El trabajo no analizó el efecto del consumo de alcohol durante el ciclo de vida o las personas que pueden haber reducido su consumo debido a complicaciones de salud.

La autora principal del estudio, la doctora Angela Wood, de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, resalta: "El mensaje clave de esta investigación es que, si ya bebes alcohol, beber menos puede ayudarte a vivir más tiempo y reducir el riesgo de varias enfermedades cardiovasculares. El consumo de alcohol se asocia con un riesgo levemente menor de ataques cardiacos no fatales, pero esto debe equilibrarse con el mayor riesgo asociado con otras enfermedades cardiovasculares graves y potencialmente fatales".