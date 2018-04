Cinco aplicaciones para entrenar en vacaciones

Desde aquí te lo ponemos fácil recomendándote algunas de las aplicaciones deportivas más interesantes (y gratuitas). ¡Descárgatelas antes de hacer tu equipaje y conviértete en tu propio coach deportivo!

1. My vitale

Con esta plataforma de ‘training' digital podrás diseñar tu ejercicio a medida, en función de tus capacidades, tu tiempo disponible y tus ganas. Te proporciona un plan de entrenamiento completamente personalizado que irá cambiando mes a mes para poder adaptarse a tu evolución. ¡Más fácil no te lo pueden poner!, según recoge elconfidencial.

2. Nike+ Training Club

Esta app cuenta con más de 100 entrenamientos de ‘fitness' con audio y vídeo, diseñados por los expertos de la firma deportiva; algunos de ellos de solo 15 minutos. Te permite crear un perfil y crear avisos para que no te duermas en los laureles.

3. Men's Health Personal Fitness Trainer

Definir tu ‘six-pack', perder peso, ganar músculo... Aquí encontrarás más de 500 rutinas de entrenamiento y más de 1.000 ejercicios, además de consejos de nutrición orientados a diferentes objetivos.

4.Runtastic Pedometer

Vale, te gusta desconectar cuando vas de vacaciones y no estás dispuesto a ponerte a sudar, pero, al menos, vigila tus movimientos. Esta aplicación contará todos tus pasos cuando te pongas a andar, la velocidad y frecuencia que les imprimes, y las calorías que has quemado. Vamos, te ayudará a no estar todo el día tirado en la tumbona.

5.Minute Workout

No podrás negarte a completar esta rutina de 12 ejercicios (‘burpees', sentadillas, abdominales...) de alta intensidad, porque solo necesitarás parar tu actividad o inactividad diaria durante siete minutos. ¿Puede haber más motivación?