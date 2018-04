La hija de Terelu cuenta todo sobre sus retoques estéticos

El pasado 5 de abril de 2018, Alejandra cumplió 18 años y desde entonces se encuentra en el ojo del huracán. Precisamente por esto, la hija de Terelu ha querido desmentir las informaciones que apuntan que se habría realizado retoques para conseguir un físico más espectacular: "Para toda esa gente que dice que me he operado... No me he operado la nariz, no me he operado los labios, no me he operado el pecho y no me he puesto bótox en ningún lado porque, principalmente, tengo 18 años y no creo que lo haga nunca, la verdad", ha afirmado tajante en un vídeo que ha compartido en las redes sociales, según recoge informalia.

Además, la nieta de María Teresa Campos ha contado los motivos que le han llevado a tomar esta decisión: "He hecho este vídeo porque ha habido tanto caos con lo de que me he operado que hasta conocidos míos me han llegado a preguntar que si estoy operada de verdad. Estamos locos", ha concluido la joven, que ya tiene más de 100.000 seguidores en Instagram, con los que suele compartir su día a día.

