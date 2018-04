Trucos para prevenir las estrías

La teoría está clara, tener la piel hidratada pero, ¿es suficiente con echarnos crema antiestrías día sí, día también? Por supuesto, los cosméticos no pueden faltar pero varios estudios demuestran que no estos truquitos pueden ayudar MUCHO.

1. No te quedes sin vitamina D

En teoría, en nuestro país no deberíamos tener problema porque es una vitamina que tu cuerpo produce de manera natural cuando nos exponemos a la luz directa. ¿Y eso qué tiene que ver con las estrías? Sonia Almela, fundadora y CEO de Me and Me Cosmetics, explica: "Quizás una de las funciones más importantes de la vitamina D es la regulación de la absorción del calcio y el fósforo y, por tanto, de la regulación del buen funcionamiento del sistema inmunitario de la piel", según recoge elconfidencial.

Solución antiestrías: Un paseo de media hora al día al sol, ¿no suena mal, verdad?

2. Llena tus ensaladas de vitamina A

Esta vitamina es esencial para el crecimiento de nuevas células y la constitución de tejidos como la piel. Además, es antioxidante por lo que nos protege del daño de los radicales libres (que envejecen y estropean nuestra piel).

Solución antiestrías: Las ensaladas que sean de espinacas crudas con mucha zanahoria y tomate.

3. La fruta, que sea con vitamina C

Como indica Sonia Almela, "la vitamina C es muy importante porque ayuda a restaurar el tejido conectivo de la piel, que es donde encontramos el colágeno. Es la red de sostén de la piel, así que cuánto más fuerte esté este tejido más fácil será evitar que se formen las estrías.

Solución antiestrías: Que no falten en tu nevera la guayaba, la papaya, las grosellas negras, el brócoli, los pimientos rojos y el perejil.

4. Beber agua (todo el rato)

La hidratación es clave para conservar la elasticidad de la piel y no hay mejor manera de nutrirla que empezando desde dentro. ¡Los dos litros de agua al día no son un mito de modelos y chicas fit!

Solución antiestrías: Lleva siempre una botellita (sin BPA) de agua en el bolso para hidratarte en cualquier momento y en cualquier lugar.