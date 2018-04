¿Sabes cuál es el nuevo cambio al que se ha sometido Laura Escanes?

Laura Escanes ha sorprendido a sus seguidores con un nuevo cambio de look muy natural. La ‘it girl', que está en plena promoción de su primer libro, ‘Piel de Letra', ha optado por teñirse su cabello con un tono castaño, diciendo así adiós al rubio platino que ha llevado en los últimos meses.

La escritora mostró su look ayer en Instagram Stories y explicó el porqué de este cambio que ha ido a cargo de Salón Toro, su peluquería de confianza en Barcelona. Laura apuntó que fue el lunes cuando se hizo este baño de color que es muy similar a su tono de cabello natural. "Me había crecido mucho y me quedaba bastante mal. Tenía que volver a decolorar y no me apetecía, porque una decoloración tan clara castiga mucho y prefería hacerme un baño y tener el pelo de mi color. Así lo cuido y lo hidrato y en verano no lo estropeo", afirmó, según recoge lavanguardia.

Escanes dijo que este nuevo color le gusta más que el rubio blanco. "Me gusta mucho, siempre había llevado mechas más claras y nunca me había visto tan oscura. Me gusta muchísimo", apuntó la bloguera, que recibió bastantes comentarios de sus seguidores en los que aseguraban que les gustaba este nuevo look.