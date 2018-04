El radical cambio físico del mago Dynamo a causa de la enfermedad crónica que padece

Dynamo explicó en la cadena pública británica que tuvo que retirarse por la enfermedad del Crohn que padece: "Uno de los mayores problemas fue la artritis que me provocó. Siendo mago, esto es un gran problema, ya que no puedo utilizar mis manos", explicó a los presentadores, según recoge ecoteuve.

Frayne lucía un gran cambio físico con su rostro visiblemente más hinchado: "He ganado más de 15 kilos desde que comencé con el tratamiento". "La verdad es que estoy muchísimo más guapo así", dijo con ironía. "Sufrí un episodio de intoxicación alimentaria que me dejó en hospital. El tratamiento que estoy siguiendo provoca una gran cantidad de efectos secundarios, pero no voy a rendirme. Intentaré hacer todo lo posible para salir adelante", concluyó el mago.

