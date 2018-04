¿Sabes cuáles son los beneficios y las contraindicaciones de la depilación láser?

Contras de la depilación láser

Como ocurre con todos los tratamientos estéticos, no es oro todo lo que reluce y siguen existiendo ciertos factores a tener en cuenta antes de acudir a la depilación láser.

El temido dolor

​Los molestos pinchazos que se producen durante las sesiones de láser son enormemente temidos por quienes apuestan por esta técnica en depilación. Sobre esto, la ciencia ha permitido un gran avance y nuevos principios de eliminación del vello como la fototermólisis progresiva (Soprano A), consiguen disminuir el dolor en un 60 % con respecto al precedente por fototermólisis selectiva (láser diodo tradicional), gracias a las energías bajas de sus pulsaciones, según recoge enfemenino.

Sesiones interminables

Cada sesión de láser de diodo cuenta con una duración de entre 45 y 90 minutos, dependiendo de la zona elegida y el tipo de piel. Para algunas personas, este periodo supone una gran inversión de tiempo que no se pueden permitir debido a su ritmo de vida diario. No obstante, no dejan de aparecer nuevas técnicas que permiten reducir no solo el tiempo de cada sesión, sino el número medio de sesiones necesarias para acabar con el vello de forma permanente.

Vello rubio y cano

Aquellas personas que cuenten con un vello corporal rubio o cano, su eliminación total puede resultar compleja. "Si tu piel es clara y tu vello poco pigmentado, el láser Alejandrita es el idóneo para ti", asegura Carmen Díaz, quien explica que se trata del más veterano de los tratamientos. Con una longitud de onda media, es extremadamente afín a la melanina, siendo su gran inconveniente la piel bronceada. La luz pulsada multipulso, es también un tipo de láser efectivo para fototipos con estas características. Normalmente se logra el afinamiento del vello y sólo con un número elevado de sesiones se puede lograr la depilación permanente.



Pros de la depilación láser

No más quistes

La mayoría de técnicas de depilación convencionales terminan por producir pequeños quistes de vello en la piel que, en algunos casos, puede producir infecciones graves. Además, el haz de luz del láser de diodo Soprano A facilita la eliminación de pequeñas cicatrices producidas por este tipo de quistes que tienden a dejar pequeñas marcas sobre la piel.

Fuera complejos

Estar siempre pendiente de estar bien depilada puede convertirse en causa de grandes complejos e incluso una obsesión. Por ello, acabar con el vello de forma definitiva es la mejor forma de acabar con este tipo de inseguridades provocadas por el vello corporal.

Acaba con el exceso de sudor

Para aquellas personas que practican deporte de forma habitual o que sufren de hiperhidrosis, la depilación láser pasa a ser su gran aliada ya que una piel sin vello no solo mejora la sensación de higiene, sino que previene la infección de heridas. La libertad de movimiento y la comodidad a la hora de utilizar ropa deportiva es destacable.